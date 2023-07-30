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СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии - РИА Новости, 31.07.2023
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20:49 30.07.2023 (обновлено: 00:08 31.07.2023)
https://ria.ru/20230730/aktivy-1887248314.html
СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии
СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии
Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на сумму около 100 миллионов крон (порядка 4,6 миллиона долларов), сообщил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-30T20:49
2023-07-31T00:08
в мире
чехия
карловы вары
владимир евтушенков
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на сумму около 100 миллионов крон (порядка 4,6 миллиона долларов), сообщил телеканал "CT24".По информации местных СМИ, Евтушенков был включен в санкционный список республики в конце июня этого года. Управление финансового анализа страны заблокировало счета компаний бизнесмена и наложило арест на его отель Savoy Westend, расположенный в Карловых Варах. Общую стоимость имущества Евтушенкова в Карловых Варах в Чехии оценили более чем в 500 миллионов крон (более 22,8 миллиона долларов).Гостиница сейчас работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня. По словам руководства отеля, есть риск, что сотрудники потеряют работу.Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК "Системы" — инвестиционного холдинга с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Бизнесмен контролирует 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
https://ria.ru/20230729/siyyarto-1887106295.html
https://ria.ru/20230729/finlyandiya-1887012320.html
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в мире, чехия, карловы вары, владимир евтушенков
В мире, Чехия, Карловы Вары, Владимир Евтушенков
СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии

CT24: в Чехии арестовали пятизвездочный отель миллиардера Евтушенкова в Карловых Варах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на сумму около 100 миллионов крон (порядка 4,6 миллиона долларов), сообщил телеканал "CT24".
По информации местных СМИ, Евтушенков был включен в санкционный список республики в конце июня этого года. Управление финансового анализа страны заблокировало счета компаний бизнесмена и наложило арест на его отель Savoy Westend, расположенный в Карловых Варах.
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Общую стоимость имущества Евтушенкова в Карловых Варах в Чехии оценили более чем в 500 миллионов крон (более 22,8 миллиона долларов).
Гостиница сейчас работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня. По словам руководства отеля, есть риск, что сотрудники потеряют работу.
Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК "Системы" — инвестиционного холдинга с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Бизнесмен контролирует 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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В миреЧехияКарловы ВарыВладимир Евтушенков
 
 
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