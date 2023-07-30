https://ria.ru/20230730/aktivy-1887248314.html

СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии

СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии - РИА Новости, 31.07.2023

СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии

Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на сумму около 100 миллионов крон (порядка 4,6 миллиона долларов), сообщил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-30T20:49

2023-07-30T20:49

2023-07-31T00:08

в мире

чехия

карловы вары

владимир евтушенков

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на сумму около 100 миллионов крон (порядка 4,6 миллиона долларов), сообщил телеканал "CT24".По информации местных СМИ, Евтушенков был включен в санкционный список республики в конце июня этого года. Управление финансового анализа страны заблокировало счета компаний бизнесмена и наложило арест на его отель Savoy Westend, расположенный в Карловых Варах. Общую стоимость имущества Евтушенкова в Карловых Варах в Чехии оценили более чем в 500 миллионов крон (более 22,8 миллиона долларов).Гостиница сейчас работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня. По словам руководства отеля, есть риск, что сотрудники потеряют работу.Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК "Системы" — инвестиционного холдинга с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Бизнесмен контролирует 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.

https://ria.ru/20230729/siyyarto-1887106295.html

https://ria.ru/20230729/finlyandiya-1887012320.html

чехия

карловы вары

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в мире, чехия, карловы вары, владимир евтушенков