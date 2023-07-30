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СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии
СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии
Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на сумму около 100 миллионов крон (порядка 4,6 миллиона долларов), сообщил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-30T20:49
2023-07-30T20:49
2023-07-31T00:08
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карловы вары
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на сумму около 100 миллионов крон (порядка 4,6 миллиона долларов), сообщил телеканал "CT24".По информации местных СМИ, Евтушенков был включен в санкционный список республики в конце июня этого года. Управление финансового анализа страны заблокировало счета компаний бизнесмена и наложило арест на его отель Savoy Westend, расположенный в Карловых Варах. Общую стоимость имущества Евтушенкова в Карловых Варах в Чехии оценили более чем в 500 миллионов крон (более 22,8 миллиона долларов).Гостиница сейчас работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня. По словам руководства отеля, есть риск, что сотрудники потеряют работу.Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК "Системы" — инвестиционного холдинга с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Бизнесмен контролирует 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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в мире, чехия, карловы вары, владимир евтушенков
В мире, Чехия, Карловы Вары, Владимир Евтушенков
СМИ сообщили об аресте активов бизнесмена Евтушенкова в Чехии
CT24: в Чехии арестовали пятизвездочный отель миллиардера Евтушенкова в Карловых Варах
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова на сумму около 100 миллионов крон (порядка 4,6 миллиона долларов), сообщил телеканал "CT24"
.
По информации местных СМИ, Евтушенков был включен в санкционный список республики в конце июня этого года. Управление финансового анализа страны заблокировало счета компаний бизнесмена и наложило арест на его отель Savoy Westend, расположенный в Карловых Варах
.
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Общую стоимость имущества Евтушенкова в Карловых Варах в Чехии оценили более чем в 500 миллионов крон (более 22,8 миллиона долларов).
Гостиница сейчас работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня. По словам руководства отеля, есть риск, что сотрудники потеряют работу.
Владимир Евтушенков является основателем и основным акционером АФК "Системы" — инвестиционного холдинга с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Бизнесмен контролирует 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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