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Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники - РИА Новости, 30.07.2023
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14:37 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/afganistan-1887203240.html
Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники
Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники - РИА Новости, 30.07.2023
Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники
Местное подразделение министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного сожгло музыкальные инструменты в провинции Герат на... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:37
2023-07-30T14:37
в мире
афганистан
герат (провинция)
кандагар
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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КАБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Местное подразделение министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного сожгло музыкальные инструменты в провинции Герат на западе Афганистана, заявили РИА Новости информированные источники. "Официальные представители министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного заявляют, что продажа и использование музыкальных инструментов запрещаются религией", - заявил один из источников РИА Новости. Он добавил, что людей, которые продают музыкальные инструменты, ждут юридические последствия. Ранее в июле телеканал Ariana News сообщал, что талибы ("Талибан"*) уничтожили собранные за несколько месяцев в Афганистане музыкальные инструменты, указав на то, что они "разрушают общество". Как отмечалось, в министерстве заявили, что музыкальные инструменты "ставят молодежь на неправильный путь". Ранее талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба. Они также запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, а также обязали мужчин носить бороду в качестве условия приема на государственную службу. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230706/zapret-1882668889.html
https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html
афганистан
герат (провинция)
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в мире, афганистан, герат (провинция), кандагар, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, Герат (провинция), Кандагар, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники

Источники: в Герате талибы сожгли музыкальные инструменты, ссылаясь на религиозный запрет

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана*
Боец Талибана* - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана*. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Местное подразделение министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного сожгло музыкальные инструменты в провинции Герат на западе Афганистана, заявили РИА Новости информированные источники.
"Официальные представители министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного заявляют, что продажа и использование музыкальных инструментов запрещаются религией", - заявил один из источников РИА Новости.
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Он добавил, что людей, которые продают музыкальные инструменты, ждут юридические последствия.
Ранее в июле телеканал Ariana News сообщал, что талибы ("Талибан"*) уничтожили собранные за несколько месяцев в Афганистане музыкальные инструменты, указав на то, что они "разрушают общество". Как отмечалось, в министерстве заявили, что музыкальные инструменты "ставят молодежь на неправильный путь".
Ранее талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба. Они также запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, а также обязали мужчин носить бороду в качестве условия приема на государственную службу.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанГерат (провинция)КандагарМохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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