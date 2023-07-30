https://ria.ru/20230730/afganistan-1887203240.html

Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники

Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники - РИА Новости, 30.07.2023

Талибы сожгли музыкальные инструменты в Герате, сообщили источники

Местное подразделение министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного сожгло музыкальные инструменты в провинции Герат на... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:37

2023-07-30T14:37

2023-07-30T14:37

в мире

афганистан

герат (провинция)

кандагар

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

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КАБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Местное подразделение министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного сожгло музыкальные инструменты в провинции Герат на западе Афганистана, заявили РИА Новости информированные источники. "Официальные представители министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного заявляют, что продажа и использование музыкальных инструментов запрещаются религией", - заявил один из источников РИА Новости. Он добавил, что людей, которые продают музыкальные инструменты, ждут юридические последствия. Ранее в июле телеканал Ariana News сообщал, что талибы ("Талибан"*) уничтожили собранные за несколько месяцев в Афганистане музыкальные инструменты, указав на то, что они "разрушают общество". Как отмечалось, в министерстве заявили, что музыкальные инструменты "ставят молодежь на неправильный путь". Ранее талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба. Они также запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, а также обязали мужчин носить бороду в качестве условия приема на государственную службу. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230706/zapret-1882668889.html

https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html

афганистан

герат (провинция)

кандагар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, герат (провинция), кандагар, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон