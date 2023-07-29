https://ria.ru/20230729/zoloto-1887025729.html

В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка

В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка - РИА Новости, 29.07.2023

В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка

Победителем чемпионата по промывке золота "Старательский фарт" в Магадане стал житель поселка Стекольный Магаданской области Виктор Шадрин, намывший почти 6,5... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:05

2023-07-29T08:05

2023-07-29T08:05

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магадан

магаданская область

россия

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МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Победителем чемпионата по промывке золота "Старательский фарт" в Магадане стал житель поселка Стекольный Магаданской области Виктор Шадрин, намывший почти 6,5 грамма драгоценного металла, сообщил РИА Новости один из организаторов соревнований. Фестиваль "Старательский фарт" провели в Магадане в седьмой раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники мыли золото лотком из обогащенного золотоносного песка, намывший максимум золота за 15 минут участник получает приз в один миллион рублей. В этом году число участников увеличили с 60 до 70 в честь 70-летнего юбилея Магаданской области. "Виктор Шадрин из Стекольного намыл 6,49 грамма, стал победителем "Старательского фарта", он выиграл один миллион рублей. Татьяна Симсоненко из города Зима (Иркутская область) намыла 3,87 грамма, заняла второе место чемпионата "Старательский фарт" и получила 700 тысяч рублей. Павел Колосов из города Советская гавань (Хабаровский край) намыл 3,7 грамма, получил третье место чемпионата "Старательский фарт" и получил 300 тысяч рублей", - рассказал РИА Новости один из организаторов.

https://ria.ru/20230505/konkurs-1869862009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, магадан, магаданская область, россия