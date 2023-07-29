https://ria.ru/20230729/zoloto-1887025729.html
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка - РИА Новости, 29.07.2023
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка
Победителем чемпионата по промывке золота "Старательский фарт" в Магадане стал житель поселка Стекольный Магаданской области Виктор Шадрин, намывший почти 6,5... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:05
2023-07-29T08:05
2023-07-29T08:05
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МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Победителем чемпионата по промывке золота "Старательский фарт" в Магадане стал житель поселка Стекольный Магаданской области Виктор Шадрин, намывший почти 6,5 грамма драгоценного металла, сообщил РИА Новости один из организаторов соревнований. Фестиваль "Старательский фарт" провели в Магадане в седьмой раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники мыли золото лотком из обогащенного золотоносного песка, намывший максимум золота за 15 минут участник получает приз в один миллион рублей. В этом году число участников увеличили с 60 до 70 в честь 70-летнего юбилея Магаданской области. "Виктор Шадрин из Стекольного намыл 6,49 грамма, стал победителем "Старательского фарта", он выиграл один миллион рублей. Татьяна Симсоненко из города Зима (Иркутская область) намыла 3,87 грамма, заняла второе место чемпионата "Старательский фарт" и получила 700 тысяч рублей. Павел Колосов из города Советская гавань (Хабаровский край) намыл 3,7 грамма, получил третье место чемпионата "Старательский фарт" и получил 300 тысяч рублей", - рассказал РИА Новости один из организаторов.
https://ria.ru/20230505/konkurs-1869862009.html
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общество, магадан, магаданская область, россия
Общество, Магадан, Магаданская область, Россия
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка
В чемпионате по промывке золота "Старательский фарт" победил житель магаданского поселка