Рейтинг@Mail.ru
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/zoloto-1887025729.html
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка - РИА Новости, 29.07.2023
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка
Победителем чемпионата по промывке золота "Старательский фарт" в Магадане стал житель поселка Стекольный Магаданской области Виктор Шадрин, намывший почти 6,5... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:05
2023-07-29T08:05
общество
магадан
магаданская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147920/38/1479203897_0:195:1765:1187_1920x0_80_0_0_69ed17329fdde6980b0ae99c8dbf781c.jpg
МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Победителем чемпионата по промывке золота "Старательский фарт" в Магадане стал житель поселка Стекольный Магаданской области Виктор Шадрин, намывший почти 6,5 грамма драгоценного металла, сообщил РИА Новости один из организаторов соревнований. Фестиваль "Старательский фарт" провели в Магадане в седьмой раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники мыли золото лотком из обогащенного золотоносного песка, намывший максимум золота за 15 минут участник получает приз в один миллион рублей. В этом году число участников увеличили с 60 до 70 в честь 70-летнего юбилея Магаданской области. "Виктор Шадрин из Стекольного намыл 6,49 грамма, стал победителем "Старательского фарта", он выиграл один миллион рублей. Татьяна Симсоненко из города Зима (Иркутская область) намыла 3,87 грамма, заняла второе место чемпионата "Старательский фарт" и получила 700 тысяч рублей. Павел Колосов из города Советская гавань (Хабаровский край) намыл 3,7 грамма, получил третье место чемпионата "Старательский фарт" и получил 300 тысяч рублей", - рассказал РИА Новости один из организаторов.
https://ria.ru/20230505/konkurs-1869862009.html
магадан
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147920/38/1479203897_0:0:1657:1243_1920x0_80_0_0_cbdf20ecd34e01855db33dd1617a700c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, магадан, магаданская область, россия
Общество, Магадан, Магаданская область, Россия
В чемпионате по промывке золота победил житель магаданского поселка

В чемпионате по промывке золота "Старательский фарт" победил житель магаданского поселка

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Золото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Победителем чемпионата по промывке золота "Старательский фарт" в Магадане стал житель поселка Стекольный Магаданской области Виктор Шадрин, намывший почти 6,5 грамма драгоценного металла, сообщил РИА Новости один из организаторов соревнований.
Фестиваль "Старательский фарт" провели в Магадане в седьмой раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники мыли золото лотком из обогащенного золотоносного песка, намывший максимум золота за 15 минут участник получает приз в один миллион рублей. В этом году число участников увеличили с 60 до 70 в честь 70-летнего юбилея Магаданской области.
"Виктор Шадрин из Стекольного намыл 6,49 грамма, стал победителем "Старательского фарта", он выиграл один миллион рублей. Татьяна Симсоненко из города Зима (Иркутская область) намыла 3,87 грамма, заняла второе место чемпионата "Старательский фарт" и получила 700 тысяч рублей. Павел Колосов из города Советская гавань (Хабаровский край) намыл 3,7 грамма, получил третье место чемпионата "Старательский фарт" и получил 300 тысяч рублей", - рассказал РИА Новости один из организаторов.
Участница национального чемпионата по профессиональному мастерству Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах
5 мая, 11:32
 
ОбществоМагаданМагаданская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала