https://ria.ru/20230729/zerno-1887129814.html

Путин заявил, что после выхода из зерновой сделки Россия только выиграет

Путин заявил, что после выхода из зерновой сделки Россия только выиграет - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил, что после выхода из зерновой сделки Россия только выиграет

Цены на мировом рынке после выхода России из зерновой сделки подросли, поэтому РФ получит побольше, частью доходов поделится с беднейшими странами, заявил... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:52

2023-07-29T23:52

2023-07-29T23:56

экономика

россия

владимир путин

цены на нефть

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Цены на мировом рынке после выхода России из зерновой сделки подросли, поэтому РФ получит побольше, частью доходов поделится с беднейшими странами, заявил президент России Владимир Путин. "Мы когда объявили о том, что выходим из этой зерновой сделки, то цены на мировом рынке немножко подросли. Значит, наши компании больше получат, а значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами и поставим определенные объемы продовольствия бесплатно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он отметил, что Россия не действует себе в ущерб - поделится частью дохода с беднейшими странами.

https://ria.ru/20230729/putin-1887129680.html

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экономика, россия, владимир путин, цены на нефть, форум "россия — африка"