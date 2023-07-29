https://ria.ru/20230729/zapad-1887127906.html

Путин заявил, что на Западе только треплют языком

Путин заявил, что на Западе только треплют языком - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил, что на Западе только треплют языком

Языком треплют на Западе, мозги всем промывают и с присущим им блеском сваливают свои ошибки на РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:34

2023-07-29T23:34

2023-07-29T23:34

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Языком треплют на Западе, мозги всем промывают и с присущим им блеском сваливают свои ошибки на РФ, заявил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопросы представителей СМИ Путин заявил, что корень экономических проблем Запада в их ошибках, "которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений". "А здесь случилась специальная военная операция и очень удобно свои ошибки свалить на нас, они так и делают с присущим им обычным блеском, языком треплют только и все, очень удобная позиция. Но на экспертном уровне все это понимают, правда экспертов мало кто слушает, потому что мозги-то промывают миллионам людей не эксперты, а представители четвертой власти", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230729/zapad-1887125910.html

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россия, владимир путин, форум "россия — африка"