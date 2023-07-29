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Путин рассказал, как начало СВО связано с экономическими проблемами Запада
Путин рассказал, как начало СВО связано с экономическими проблемами Запада - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал, как начало СВО связано с экономическими проблемами Запада
Когда началась специальная военная операция, то это был толчок для начала экономических проблем Запада, но корень в их предыдущих ошибках, сообщил президент... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:22
2023-07-29T23:22
2023-07-29T23:22
цены на нефть
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Когда началась специальная военная операция, то это был толчок для начала экономических проблем Запада, но корень в их предыдущих ошибках, сообщил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов, Путин сообщил о бесконтрольной эмиссии стран Запада, которая привела к инфляции, а Россия и спецоперация, по словам президента, здесь не причем. "Правда нужно признать, что когда началась специальная военная операция, это было толчком для нарастания этих проблем, но корень проблем не здесь. Корень проблем в их экономических ошибках, ошибках экономической политики, которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя, как правило, из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений", - сказал Путин.
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цены на нефть, россия, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как начало СВО связано с экономическими проблемами Запада
Путин: начало СВО было толчком для экономических проблем Запада, но корень в их ошибках