https://ria.ru/20230729/zapad-1887125910.html

Путин рассказал, как начало СВО связано с экономическими проблемами Запада

Путин рассказал, как начало СВО связано с экономическими проблемами Запада - РИА Новости, 29.07.2023

Путин рассказал, как начало СВО связано с экономическими проблемами Запада

Когда началась специальная военная операция, то это был толчок для начала экономических проблем Запада, но корень в их предыдущих ошибках, сообщил президент... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:22

2023-07-29T23:22

2023-07-29T23:22

цены на нефть

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Когда началась специальная военная операция, то это был толчок для начала экономических проблем Запада, но корень в их предыдущих ошибках, сообщил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов, Путин сообщил о бесконтрольной эмиссии стран Запада, которая привела к инфляции, а Россия и спецоперация, по словам президента, здесь не причем. "Правда нужно признать, что когда началась специальная военная операция, это было толчком для нарастания этих проблем, но корень проблем не здесь. Корень проблем в их экономических ошибках, ошибках экономической политики, которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя, как правило, из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230729/voyska-1887125662.html

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цены на нефть, россия, владимир путин