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Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг - РИА Новости, 29.07.2023
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15:34 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/zakonotvorchestvo-1887073969.html
Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг
Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг - РИА Новости, 29.07.2023
Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг
Сенаторы одобрили изменения в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан", которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:34
2023-07-29T15:34
совет федерации рф
россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан", которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам местного самоуправления или к должностным лицам через портал "Госуслуги" и получить на него ответ. При этом сохраняется право взаимодействовать с органами власти в стандартной письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб.
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совет федерации рф, россия, госуслуги, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Госуслуги, Общество
Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг

Совфед одобрил закон о возможности гражданам обращаться в госорганы через "Госуслуги"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан", которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам местного самоуправления или к должностным лицам через портал "Госуслуги" и получить на него ответ.
При этом сохраняется право взаимодействовать с органами власти в стандартной письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности
7 июля, 16:23
 
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