https://ria.ru/20230729/zakonotvorchestvo-1887073969.html

Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг

Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг - РИА Новости, 29.07.2023

Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг

Сенаторы одобрили изменения в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан", которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:34

2023-07-29T15:34

2023-07-29T15:34

совет федерации рф

россия

госуслуги

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан", которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам местного самоуправления или к должностным лицам через портал "Госуслуги" и получить на него ответ. При этом сохраняется право взаимодействовать с органами власти в стандартной письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб.

https://ria.ru/20230707/sovfed-1882835789.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет федерации рф, россия, госуслуги, общество