https://ria.ru/20230729/zakonotvorchestvo-1887073969.html
Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг
Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг - РИА Новости, 29.07.2023
Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг
Сенаторы одобрили изменения в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан", которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:34
2023-07-29T15:34
2023-07-29T15:34
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россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан", которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам местного самоуправления или к должностным лицам через портал "Госуслуги" и получить на него ответ. При этом сохраняется право взаимодействовать с органами власти в стандартной письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб.
https://ria.ru/20230707/sovfed-1882835789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, госуслуги, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Госуслуги, Общество
Совфед одобрил закон об обращении в госорганы через портал госуслуг
Совфед одобрил закон о возможности гражданам обращаться в госорганы через "Госуслуги"
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан", которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам местного самоуправления или к должностным лицам через портал "Госуслуги" и получить на него ответ.
При этом сохраняется право взаимодействовать с органами власти в стандартной письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб.
В Совфеде предложили обязать госорганы укреплять традиционные ценности