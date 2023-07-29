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На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, есть погибший
На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, есть погибший - РИА Новости, 29.07.2023
На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, есть погибший
Яхта перевернулась во время шторма на Горьковском водохранилище, один человек погиб, трое спасены, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:38
2023-07-29T18:38
2023-07-29T18:38
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
городецкий район
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Яхта перевернулась во время шторма на Горьковском водохранилище, один человек погиб, трое спасены, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о перевернувшемся парусном судне в акватории реки Волги в Горьковском водохранилище недалеко от пансионата "Буревестник" поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Городецкого района в субботу в 13.45. "Экстренные службы незамедлительно выдвинулись на место. По прибытии установлено, что на Волге перевернулась яхта. На борту судна находилось 4 человека. В результате происшествия погибла женщина 1952 года рождения. Три человека были спасены очевидцами", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный ветер. В настоящее время решается вопрос о буксировке пострадавшего судна. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в результате внезапного сильного ливня и шквалистого ветра были повалены десятки деревьев, оборваны провода, затоплена часть улиц.
https://ria.ru/20230725/lodka-1886067926.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городецкий район, нижний новгород
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Городецкий район, Нижний Новгород
На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, есть погибший
На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, один человек погиб, троих спасли