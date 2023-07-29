https://ria.ru/20230729/vzyatka-1887057647.html

Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки

Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки - РИА Новости, 29.07.2023

Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки

Заместитель главы Архангельска и замдиректора подведомственной мэрии организации задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:34

2023-07-29T13:34

2023-07-29T13:34

происшествия

архангельск

россия

архангельская область

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МУРМАНСК, 29 июл – РИА Новости. Заместитель главы Архангельска и замдиректора подведомственной мэрии организации задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при махинациях на полигоне твердых бытовых отходов, возбуждено дело, сообщили в СУСК РФ по Архангельской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск" и заместителя директора организации, учредителем которой является муниципальное образование, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске. "По предварительной информации, должностные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве. Подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация. Фамилии задержанных не называются, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству Владиславе Шевцове и Олеге Пугине из "Спецавтохозяйства по уборке города".

https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html

https://ria.ru/20230613/vzyatki-1877707606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, архангельск, россия, архангельская область