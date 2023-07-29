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Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки - РИА Новости, 29.07.2023
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13:34 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/vzyatka-1887057647.html
Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки
Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки - РИА Новости, 29.07.2023
Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки
Заместитель главы Архангельска и замдиректора подведомственной мэрии организации задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:34
2023-07-29T13:34
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 29 июл – РИА Новости. Заместитель главы Архангельска и замдиректора подведомственной мэрии организации задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при махинациях на полигоне твердых бытовых отходов, возбуждено дело, сообщили в СУСК РФ по Архангельской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск" и заместителя директора организации, учредителем которой является муниципальное образование, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске. "По предварительной информации, должностные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве. Подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация. Фамилии задержанных не называются, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству Владиславе Шевцове и Олеге Пугине из "Спецавтохозяйства по уборке города".
https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html
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происшествия, архангельск, россия, архангельская область
Происшествия, Архангельск, Россия, Архангельская область
Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки

Замглавы Архангельска заподозрили в получении взятки за махинации с полигоном ТБО

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на Архангельск
Вид на Архангельск - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на Архангельск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 29 июл – РИА Новости. Заместитель главы Архангельска и замдиректора подведомственной мэрии организации задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при махинациях на полигоне твердых бытовых отходов, возбуждено дело, сообщили в СУСК РФ по Архангельской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск" и заместителя директора организации, учредителем которой является муниципальное образование, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске.
«
"По предварительной информации, должностные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.
Подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация.
Фамилии задержанных не называются, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству Владиславе Шевцове и Олеге Пугине из "Спецавтохозяйства по уборке города".
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