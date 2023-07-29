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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 29.07.2023
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
В подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:20
2023-07-29T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). &quot;В Запорожье слышен звук взрыва&quot;, - написало издание.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев
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в мире, киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

"Суспильне": в подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное).
«

Запорожье слышен звук взрыва", - написало издание.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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