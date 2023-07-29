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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:20

2023-07-29T17:20

2023-07-29T17:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). "В Запорожье слышен звук взрыва", - написало издание.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

запорожье

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины