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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
В подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:20
2023-07-29T17:20
2023-07-29T17:20
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). "В Запорожье слышен звук взрыва", - написало издание.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
"Суспильне": в подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв