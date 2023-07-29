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Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ

Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ - РИА Новости, 29.07.2023

Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ

Сергея Окружко, подозреваемого в организации взрыва на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре, арестовали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:59

2023-07-29T11:59

2023-07-29T15:10

происшествия

самара

куйбышевский нпз

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САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Сергея Окружко, подозреваемого в организации взрыва на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре, арестовали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Отмечается, что о заключении злоумышленника под стражу ходатайствовало следствие. В итоге мужчину арестовали на два месяца, до 28 сентября. Как ранее сообщил адвокат, Окружко признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России.Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.

https://ria.ru/20230727/diversii-1886570025.html

самара

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, куйбышевский нпз