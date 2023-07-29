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Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ
Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ - РИА Новости, 29.07.2023
Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ
Сергея Окружко, подозреваемого в организации взрыва на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре, арестовали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:59
2023-07-29T11:59
2023-07-29T15:10
происшествия
самара
куйбышевский нпз
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САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Сергея Окружко, подозреваемого в организации взрыва на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре, арестовали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Отмечается, что о заключении злоумышленника под стражу ходатайствовало следствие. В итоге мужчину арестовали на два месяца, до 28 сентября. Как ранее сообщил адвокат, Окружко признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России.Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самара, куйбышевский нпз
Происшествия, Самара, Куйбышевский НПЗ
Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ
В Самаре отправили под арест подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ
САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Сергея Окружко, подозреваемого в организации взрыва на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре, арестовали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что о заключении злоумышленника под стражу ходатайствовало следствие. В итоге мужчину арестовали на два месяца, до 28 сентября.
Как ранее сообщил адвокат, Окружко признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.
Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России.
Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области
. Завод работает с 1945 года.
Подростки стали чаще совершать диверсии в России