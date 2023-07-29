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СМИ рассказали, что хранилось на складе в Греции, где произошел взрыв - РИА Новости, 29.07.2023
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09:49 29.07.2023 (обновлено: 15:45 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/vzryv-1887032758.html
СМИ рассказали, что хранилось на складе в Греции, где произошел взрыв
СМИ рассказали, что хранилось на складе в Греции, где произошел взрыв - РИА Новости, 29.07.2023
СМИ рассказали, что хранилось на складе в Греции, где произошел взрыв
На складах 111-го авиакрыла ВВС Греции уничтожены ракеты AGM Maverick, зенитные ракеты Stinger и реактивные снаряды, сообщил портал "Прото тема". РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T09:49
2023-07-29T15:45
в мире
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греция
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АФИНЫ, 29 июл — РИА Новости. На складах 111-го авиакрыла ВВС Греции уничтожены ракеты AGM Maverick, зенитные ракеты Stinger и реактивные снаряды, сообщил портал "Прото тема"."Боеприпасы, взорвавшиеся на складах в лагере Карампа, примерно в шести километрах к северу от авиабазы ​​Неа Анхиалос, не были ни самыми современными из тех, что хранились в 111-м авиакрыле, ни теми, которые были необходимы для боеготовности истребителей F-16 Block 30 и F-16 Block", — говорится в публикации.Издание утверждает, что ракеты AGM Maverick, зенитные ракеты Stinger и реактивные снаряды хранились на складе в военном лагере Карампа, а не на аэродроме в непосредственной близости от укрытий, где располагаются истребители F-16. "Сообщается, что, к счастью, очень дорогие и современные боеприпасы, такие как ракеты HARM или AMRAAM, не пострадали", — пишет портал.При этом Министерство национальной обороны официально не подтвердило, что уничтоженные боеприпасы — это AGM Maverick, Stinger и неизвестное количество ракет.ЧП произошло в четверг вечером. Из-за ветра сильный лесной пожар перекинулся на территорию складов недалеко от аэропорта Неа Анхиалос в регионе Магнисия, хотя военный лагерь охраняли пожарные машины.
https://ria.ru/20230729/vzryv-1887028621.html
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в мире, f-16, греция
В мире, F-16, Греция
СМИ рассказали, что хранилось на складе в Греции, где произошел взрыв

"Прото тема": на складе в Греции, где произошел взрыв, не было самых современных снарядов

© Кадр видео очевидцаПожар на складе боеприпасов в Греции
Пожар на складе боеприпасов в Греции
© Кадр видео очевидца
Пожар на складе боеприпасов в Греции
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 29 июл — РИА Новости. На складах 111-го авиакрыла ВВС Греции уничтожены ракеты AGM Maverick, зенитные ракеты Stinger и реактивные снаряды, сообщил портал "Прото тема".
«
"Боеприпасы, взорвавшиеся на складах в лагере Карампа, примерно в шести километрах к северу от авиабазы ​​Неа Анхиалос, не были ни самыми современными из тех, что хранились в 111-м авиакрыле, ни теми, которые были необходимы для боеготовности истребителей F-16 Block 30 и F-16 Block", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что ракеты AGM Maverick, зенитные ракеты Stinger и реактивные снаряды хранились на складе в военном лагере Карампа, а не на аэродроме в непосредственной близости от укрытий, где располагаются истребители F-16.
"Сообщается, что, к счастью, очень дорогие и современные боеприпасы, такие как ракеты HARM или AMRAAM, не пострадали", — пишет портал.
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При этом Министерство национальной обороны официально не подтвердило, что уничтоженные боеприпасы — это AGM Maverick, Stinger и неизвестное количество ракет.
ЧП произошло в четверг вечером. Из-за ветра сильный лесной пожар перекинулся на территорию складов недалеко от аэропорта Неа Анхиалос в регионе Магнисия, хотя военный лагерь охраняли пожарные машины.
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