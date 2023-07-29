Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления
Экс-разведчик ВС США Риттер: после провалов ВСУ Зеленскому придется выбрать "яд"
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News.
"Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была; либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации", — написал он.
По мнению Риттера, трагизм украинского конфликта заключается в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников. Зеленский, как пишет аналитик, принял условия этой сделки, однако цель Запада по стратегическому поражению России так и не была достигнута.
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"Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась", — отметил Риттер.
Аналитик добавил, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке.
"Вильнюсский саммит 11-12 июля во многом превратился в кульминацию старого европейского порядка. Саммит стал реквиемом по кошмару, созданному самой Европой", — подытожил Риттер.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.