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Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 29.07.2023 (обновлено: 07:45 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/vybor-1887021021.html
Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления
Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления - РИА Новости, 29.07.2023
Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления
После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T06:02
2023-07-29T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
скотт риттер
владимир путин
нато
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News."Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была; либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации", — написал он.По мнению Риттера, трагизм украинского конфликта заключается в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников. Зеленский, как пишет аналитик, принял условия этой сделки, однако цель Запада по стратегическому поражению России так и не была достигнута."Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась", — отметил Риттер.Аналитик добавил, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке."Вильнюсский саммит 11-12 июля во многом превратился в кульминацию старого европейского порядка. Саммит стал реквиемом по кошмару, созданному самой Европой", — подытожил Риттер.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20230729/satanist-1887015399.html
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в мире, россия, украина, москва, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления

Экс-разведчик ВС США Риттер: после провалов ВСУ Зеленскому придется выбрать "яд"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News.
"Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была; либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации", — написал он.
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По мнению Риттера, трагизм украинского конфликта заключается в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников. Зеленский, как пишет аналитик, принял условия этой сделки, однако цель Запада по стратегическому поражению России так и не была достигнута.
«
"Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась", — отметил Риттер.
Аналитик добавил, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке.
"Вильнюсский саммит 11-12 июля во многом превратился в кульминацию старого европейского порядка. Саммит стал реквиемом по кошмару, созданному самой Европой", — подытожил Риттер.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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