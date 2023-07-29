https://ria.ru/20230729/vybor-1887021021.html

Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления

Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления - РИА Новости, 29.07.2023

Зеленского поставили перед кошмарным выбором после провала наступления

После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:02

2023-07-29T06:02

2023-07-29T07:45

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News."Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была; либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации", — написал он.По мнению Риттера, трагизм украинского конфликта заключается в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников. Зеленский, как пишет аналитик, принял условия этой сделки, однако цель Запада по стратегическому поражению России так и не была достигнута."Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась", — отметил Риттер.Аналитик добавил, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке."Вильнюсский саммит 11-12 июля во многом превратился в кульминацию старого европейского порядка. Саммит стал реквиемом по кошмару, созданному самой Европой", — подытожил Риттер.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20230729/satanist-1887015399.html

https://ria.ru/20230729/proval-1887013911.html

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