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Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем НАТО - РИА Новости, 29.07.2023
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14:27 29.07.2023 (обновлено: 14:49 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/vuchich-1887064122.html
Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем НАТО
Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем НАТО - РИА Новости, 29.07.2023
Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем НАТО
Президент Сербии Александр Вучич ожидает перемирия Москвы и Киева в марте-апреле 2024 года, по его мнению, перерыв в боях на Украине приведет к резкому... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:27
2023-07-29T14:49
в мире
украина
россия
москва
александр вучич
евросоюз
нато
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БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает перемирия Москвы и Киева в марте-апреле 2024 года, по его мнению, перерыв в боях на Украине приведет к резкому экономическому росту во всем мире. Об этом он заявил в эфире TV Prva."Боюсь, что ни одни, ни другие не смеют проиграть. С одной стороны - (президент РФ Владимир) Путин, и те, кто ему помогает из других, довольно мощных стран, не стану их называть, а с другой - Запад и Украина не смеют проиграть, потому что тем самым проиграла бы Америка и ЕС, то есть НАТО, коллективный Запад", - заявил президент Сербии.По его словам, этот конфликт "на истощение", из-за чего "все мы страдаем"."Надеюсь, что в марте-апреле дождемся какого-то перемирия. Это был бы большой бум для всех, для всего мира. Тогда бы начали падать проценты по кредитам, все решалось бы, это бы был такой экономический рост", - подчеркнул сербский лидер. По его словам, все бы "так хорошо жили", если бы конфликт на Украине "на год, два, три, пять" прекратился. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230714/vooruzheniya-1884292840.html
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в мире, украина, россия, москва, александр вучич, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО
Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем НАТО

Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем Америки и ЕС, то есть НАТО

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает перемирия Москвы и Киева в марте-апреле 2024 года, по его мнению, перерыв в боях на Украине приведет к резкому экономическому росту во всем мире. Об этом он заявил в эфире TV Prva.
«
"Боюсь, что ни одни, ни другие не смеют проиграть. С одной стороны - (президент РФ Владимир) Путин, и те, кто ему помогает из других, довольно мощных стран, не стану их называть, а с другой - Запад и Украина не смеют проиграть, потому что тем самым проиграла бы Америка и ЕС, то есть НАТО, коллективный Запад", - заявил президент Сербии.
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По его словам, этот конфликт "на истощение", из-за чего "все мы страдаем".
«
"Надеюсь, что в марте-апреле дождемся какого-то перемирия. Это был бы большой бум для всех, для всего мира. Тогда бы начали падать проценты по кредитам, все решалось бы, это бы был такой экономический рост", - подчеркнул сербский лидер. По его словам, все бы "так хорошо жили", если бы конфликт на Украине "на год, два, три, пять" прекратился.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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