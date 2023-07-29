https://ria.ru/20230729/vuchich-1887064122.html

Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем НАТО

Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем НАТО - РИА Новости, 29.07.2023

Вучич назвал поражение Украины в конфликте с Россией проигрышем НАТО

Президент Сербии Александр Вучич ожидает перемирия Москвы и Киева в марте-апреле 2024 года, по его мнению, перерыв в боях на Украине приведет к резкому... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:27

2023-07-29T14:27

2023-07-29T14:49

в мире

украина

россия

москва

александр вучич

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg

БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает перемирия Москвы и Киева в марте-апреле 2024 года, по его мнению, перерыв в боях на Украине приведет к резкому экономическому росту во всем мире. Об этом он заявил в эфире TV Prva."Боюсь, что ни одни, ни другие не смеют проиграть. С одной стороны - (президент РФ Владимир) Путин, и те, кто ему помогает из других, довольно мощных стран, не стану их называть, а с другой - Запад и Украина не смеют проиграть, потому что тем самым проиграла бы Америка и ЕС, то есть НАТО, коллективный Запад", - заявил президент Сербии.По его словам, этот конфликт "на истощение", из-за чего "все мы страдаем"."Надеюсь, что в марте-апреле дождемся какого-то перемирия. Это был бы большой бум для всех, для всего мира. Тогда бы начали падать проценты по кредитам, все решалось бы, это бы был такой экономический рост", - подчеркнул сербский лидер. По его словам, все бы "так хорошо жили", если бы конфликт на Украине "на год, два, три, пять" прекратился. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230714/vooruzheniya-1884292840.html

https://ria.ru/20230707/evropa-1882815598.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, москва, александр вучич, евросоюз, нато