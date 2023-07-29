https://ria.ru/20230729/vsu-1887106608.html

"Собрали все силы". В США рассказали, что задумало командование ВСУ

"Собрали все силы". В США рассказали, что задумало командование ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023

"Собрали все силы". В США рассказали, что задумало командование ВСУ

Украинская армия решила предпринять массированные атаки бронегруппами, за что поплатилась потерей большого количества боевой техники, заявил экс-разведчик ВС... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T19:56

2023-07-29T19:56

2023-07-29T19:58

политика

россия

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия решила предпринять массированные атаки бронегруппами, за что поплатилась потерей большого количества боевой техники, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty."Со вчерашнего дня ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехники. Речь идет о группировках по 20 танков, 30 БМП, двигающихся одновременно. <…> Но произошло то же, что и в предыдущие разы. Россияне разобрали их на части, уничтожили танки и отбросили украинцев", — сказал офицер.ВСУ начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки украинских сил продвинуться провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230729/zakhvat-1887071212.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, украина