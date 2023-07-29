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"Собрали все силы". В США рассказали, что задумало командование ВСУ
"Собрали все силы". В США рассказали, что задумало командование ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
"Собрали все силы". В США рассказали, что задумало командование ВСУ
Украинская армия решила предпринять массированные атаки бронегруппами, за что поплатилась потерей большого количества боевой техники, заявил экс-разведчик ВС... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:56
2023-07-29T19:56
2023-07-29T19:58
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия решила предпринять массированные атаки бронегруппами, за что поплатилась потерей большого количества боевой техники, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty."Со вчерашнего дня ВСУ пошли в массированную атаку с помощью бронетехники. Речь идет о группировках по 20 танков, 30 БМП, двигающихся одновременно. <…> Но произошло то же, что и в предыдущие разы. Россияне разобрали их на части, уничтожили танки и отбросили украинцев", — сказал офицер.ВСУ начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки украинских сил продвинуться провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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политика, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, украина
Политика, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Украина
"Собрали все силы". В США рассказали, что задумало командование ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ перешли в массированные атаки большими бронегруппами