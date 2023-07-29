https://ria.ru/20230729/vsu-1887094011.html

Не понимают, что делать. Зеленскому сообщили о хаосе в рядах ВСУ

Не понимают, что делать. Зеленскому сообщили о хаосе в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023

Не понимают, что делать. Зеленскому сообщили о хаосе в рядах ВСУ

Украинская армия приходит в состояние хаоса, когда пытается наступать и вести общевойсковой бой, пишет военный эксперт Франк-Штефан Гэди в статье для Economist. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:05

2023-07-29T18:05

2023-07-29T18:05

политика

украина

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинская армия приходит в состояние хаоса, когда пытается наступать и вести общевойсковой бой, пишет военный эксперт Франк-Штефан Гэди в статье для Economist."Хотя Украина может проводить общевойсковые штурмовые операции на уровне взвода, все начинает разваливаться при попытке масштабирования до уровня роты или батальона", — отметил эксперт.По его мнению, на нестабильность ВСУ влияет и то, что Киев понес большие потери в живой силе и провел несколько волн мобилизации. Армия состоит из опытных частей и только что прибывших новобранцев, не способных воевать на уровне ветеранов, уточнил Гэди.Даже если бы Украина смогла решить все эти тактические проблемы, ей все равно было бы трудно преодолеть российскую оборону без большого перевеса в военной технике, заключил специалист.ВСУ начали наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки украинских сил продвинуться провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230729/zakhvat-1887071212.html

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политика, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин