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ВСУ бежали, сверкая пятками. В США раскрыли, что Россия применила на фронте - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 29.07.2023 (обновлено: 17:04 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/vsu-1887083441.html
ВСУ бежали, сверкая пятками. В США раскрыли, что Россия применила на фронте
ВСУ бежали, сверкая пятками. В США раскрыли, что Россия применила на фронте - РИА Новости, 29.07.2023
ВСУ бежали, сверкая пятками. В США раскрыли, что Россия применила на фронте
Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" вынуждают украинских военных спасаться бегством, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:51
2023-07-29T17:04
политика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
тос-1 «буратино»
тос-2
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" вынуждают украинских военных спасаться бегством, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Они (в Киеве. — Прим. ред.) не говорят о том, что &lt;…&gt; россияне уничтожают живую силу ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2. &lt;…&gt; После этого украинские военнослужащие либо погибают, получают ранения, либо отступают&quot;, — сказал офицер.Как только ВСУ пересекают серую зону, их накрывает артиллерия, не оставляя шансов на продвижение, уточнил Риттер. Украинская армия не достигла ничего, а только погубила огромное количество своих военнослужащих, резюмировал бывший американский разведчик.ВСУ начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки украинских сил продвинуться провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, тос-1 «буратино», тос-2, украина, в мире, киев, скотт риттер, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ТОС-1 «Буратино», ТОС-2, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
ВСУ бежали, сверкая пятками. В США раскрыли, что Россия применила на фронте

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ спешно отступают после ударов российских ТОС "Солнцепек"

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" вынуждают украинских военных спасаться бегством, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Они (в Киеве. — Прим. ред.) не говорят о том, что <…> россияне уничтожают живую силу ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2. <…> После этого украинские военнослужащие либо погибают, получают ранения, либо отступают", — сказал офицер.

Как только ВСУ пересекают серую зону, их накрывает артиллерия, не оставляя шансов на продвижение, уточнил Риттер. Украинская армия не достигла ничего, а только погубила огромное количество своих военнослужащих, резюмировал бывший американский разведчик.
ВСУ начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки украинских сил продвинуться провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Главная цель удара: в США раскрыли, что Запад приказал захватить Зеленскому
15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныТОС-1 «Буратино»ТОС-2УкраинаВ миреКиевСкотт РиттерВооруженные силы США
 
 
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