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В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши - РИА Новости, 29.07.2023
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20:17 29.07.2023 (обновлено: 21:14 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/veter-1887108535.html
В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши
В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши - РИА Новости, 29.07.2023
В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши
Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T20:17
2023-07-29T21:14
происшествия
казань
жкх
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КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши. "В Казани наблюдается шквалистый ветер. Сегодня вечером и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра локально до 25-28 метров в секунду", - сообщила мэрия города вечером в субботу. Казанцев призвали быть аккуратными, не выходить из дома без необходимости. В соцсетях горожане публикуют видео разбушевавшейся стихии. С одной из остановок сорвало крышу, повалило несколько деревьев, в одном из жилых комплексов ветром унесло навес с мусорной площадки, фрагменты крыш снесло с нескольких домов. В субботу днем от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В республике до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля местами ожидались грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 метра в секунду, во второй половине дня 29 июля и ночью 30 июля - локально до 25-28 метров в секунду.
https://ria.ru/20230729/liven-1887087859.html
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происшествия, казань, жкх
Происшествия, Казань, ЖКХ
В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши

В Казани начался сильный ураган

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоваленные деревья
Поваленные деревья - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Поваленные деревья. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши.
«
"В Казани наблюдается шквалистый ветер. Сегодня вечером и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра локально до 25-28 метров в секунду", - сообщила мэрия города вечером в субботу.
Казанцев призвали быть аккуратными, не выходить из дома без необходимости.
В соцсетях горожане публикуют видео разбушевавшейся стихии. С одной из остановок сорвало крышу, повалило несколько деревьев, в одном из жилых комплексов ветром унесло навес с мусорной площадки, фрагменты крыш снесло с нескольких домов.
В субботу днем от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В республике до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля местами ожидались грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 метра в секунду, во второй половине дня 29 июля и ночью 30 июля - локально до 25-28 метров в секунду.
Поваленные сильным ветром деревья в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
На Нижний Новгород обрушился ливень, шквалистый ветер повалил деревья
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