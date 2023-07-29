https://ria.ru/20230729/veter-1887108535.html

В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши

В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши - РИА Новости, 29.07.2023

В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши

Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T20:17

2023-07-29T20:17

2023-07-29T21:14

происшествия

казань

жкх

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КАЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши. "В Казани наблюдается шквалистый ветер. Сегодня вечером и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра локально до 25-28 метров в секунду", - сообщила мэрия города вечером в субботу. Казанцев призвали быть аккуратными, не выходить из дома без необходимости. В соцсетях горожане публикуют видео разбушевавшейся стихии. С одной из остановок сорвало крышу, повалило несколько деревьев, в одном из жилых комплексов ветром унесло навес с мусорной площадки, фрагменты крыш снесло с нескольких домов. В субботу днем от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В республике до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля местами ожидались грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 метра в секунду, во второй половине дня 29 июля и ночью 30 июля - локально до 25-28 метров в секунду.

https://ria.ru/20230729/liven-1887087859.html

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происшествия, казань, жкх