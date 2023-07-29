https://ria.ru/20230729/vertolet-1887014650.html

СМИ: в Австралии при крушении военного вертолета пропали четыре человека

СМИ: в Австралии при крушении военного вертолета пропали четыре человека - РИА Новости, 29.07.2023

СМИ: в Австралии при крушении военного вертолета пропали четыре человека

Четверо австралийских военных пропали без вести в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T02:21

2023-07-29T02:21

2023-07-29T02:21

австралия

квинсленд

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Четверо австралийских военных пропали без вести в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии, сообщает телеканал ABC. "Четыре члена экипажа вертолета австралийской армии пропали без вести после того, как вчера поздно вечером вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, недалеко от острова Гамильтон", - говорится в сообщении. Как отмечается, вертолет потерпел крушение в пятницу около 22.30 по местному времени (15.30 мск). Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что вертолет MRH-90 Taipan выполнял тренировочную миссию. По его словам, в настоящий момент ведется поисково-спасательная операция. Проведение учений приостановлено.

https://ria.ru/20230722/krushenie-1885713390.html

австралия

квинсленд

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австралия, квинсленд, в мире