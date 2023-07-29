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Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ - РИА Новости, 29.07.2023
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01:02 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/vengriya-1887011316.html
Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ
Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ - РИА Новости, 29.07.2023
Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ
Венгрия хотела бы не только получать через Турцию российский и азербайджанский газ, идут в том числе переговоры о закупке турецкого газа, заявил министр... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:02
2023-07-29T01:02
венгрия
будапешт
турция
петер сийярто
хакан фидан
socar
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУДАПЕШТ, 29 июл - РИА Новости. Венгрия хотела бы не только получать через Турцию российский и азербайджанский газ, идут в том числе переговоры о закупке турецкого газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, большая часть газа, поступающего в Венгрию из России согласно долгосрочным контрактам, идет через газопровод "Турецкий поток". В год, согласно договору, в Венгрию прибывает 3,5 миллиарда кубометров газа, с начала 2023 года поступило более двух миллиардов кубометров, что "во многом помогает безопасно подготовиться к зиме", отметил Сийярто. "Турция играет важную роль в диверсификации венгерского энергоснабжения, когда мы, например, покупаем газ из Азербайджана - кстати, скоро начнется заполнение хранилищ газом, купленным у (азербайджанской нефтегазовой компании) SOCAR - мы ведем переговоры с Турцией не только о том, какие транзитные возможности она может обеспечить в ходе покупки азербайджанского газа, но и о том, чтобы приобрести необходимые для Венгрии объемы газа непосредственно из самой Турции", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. По словам Сийярто, Венгрия накопила в газохранилищах уже более 48% годового потребления газа, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 25%. Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт договорился о тесном сотрудничестве с Анкарой в сфере атомной энергетики, особенно с учетом того, что в обеих странах строятся АЭС ​​по одной технологии, где подрядчиком выступает "Росатом", "поэтому важно обмениваться опытом". Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение, по которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа, в долгосрочной перспективе объем поставок будет увеличен до двух миллиардов кубометров в год. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы МИД Петера Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.
https://ria.ru/20230705/vengriya-1882326519.html
https://ria.ru/20230620/gaz-1879354862.html
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будапешт
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венгрия, будапешт, турция, петер сийярто, хакан фидан, socar, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турецкий поток
Венгрия, Будапешт, Турция, Петер Сийярто, Хакан Фидан, SOCAR, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Турецкий поток
Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ

Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия хочет получать от Анкары и российский, и турецкий газ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 июл - РИА Новости. Венгрия хотела бы не только получать через Турцию российский и азербайджанский газ, идут в том числе переговоры о закупке турецкого газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, большая часть газа, поступающего в Венгрию из России согласно долгосрочным контрактам, идет через газопровод "Турецкий поток". В год, согласно договору, в Венгрию прибывает 3,5 миллиарда кубометров газа, с начала 2023 года поступило более двух миллиардов кубометров, что "во многом помогает безопасно подготовиться к зиме", отметил Сийярто.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Россия поставляет Венгрии обещанные объемы нефти и газа, заверил Мурашко
5 июля, 12:06
"Турция играет важную роль в диверсификации венгерского энергоснабжения, когда мы, например, покупаем газ из Азербайджана - кстати, скоро начнется заполнение хранилищ газом, купленным у (азербайджанской нефтегазовой компании) SOCAR - мы ведем переговоры с Турцией не только о том, какие транзитные возможности она может обеспечить в ходе покупки азербайджанского газа, но и о том, чтобы приобрести необходимые для Венгрии объемы газа непосредственно из самой Турции", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.
По словам Сийярто, Венгрия накопила в газохранилищах уже более 48% годового потребления газа, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 25%.
Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт договорился о тесном сотрудничестве с Анкарой в сфере атомной энергетики, особенно с учетом того, что в обеих странах строятся АЭС ​​по одной технологии, где подрядчиком выступает "Росатом", "поэтому важно обмениваться опытом".
Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение, по которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа, в долгосрочной перспективе объем поставок будет увеличен до двух миллиардов кубометров в год.
В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы МИД Петера Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.
Газовый завод - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
20 июня, 14:27
Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто
15 июня, 14:45
 
ВенгрияБудапештТурцияПетер СийяртоХакан ФиданSOCARГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Турецкий поток
 
 
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