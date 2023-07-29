https://ria.ru/20230729/vengriya-1887011316.html

Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ

Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ - РИА Новости, 29.07.2023

Венгрия выразила желание покупать не только российский, но и турецкий газ

Венгрия хотела бы не только получать через Турцию российский и азербайджанский газ, идут в том числе переговоры о закупке турецкого газа, заявил министр... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T01:02

2023-07-29T01:02

2023-07-29T01:02

венгрия

будапешт

турция

петер сийярто

хакан фидан

socar

газпром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУДАПЕШТ, 29 июл - РИА Новости. Венгрия хотела бы не только получать через Турцию российский и азербайджанский газ, идут в том числе переговоры о закупке турецкого газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, большая часть газа, поступающего в Венгрию из России согласно долгосрочным контрактам, идет через газопровод "Турецкий поток". В год, согласно договору, в Венгрию прибывает 3,5 миллиарда кубометров газа, с начала 2023 года поступило более двух миллиардов кубометров, что "во многом помогает безопасно подготовиться к зиме", отметил Сийярто. "Турция играет важную роль в диверсификации венгерского энергоснабжения, когда мы, например, покупаем газ из Азербайджана - кстати, скоро начнется заполнение хранилищ газом, купленным у (азербайджанской нефтегазовой компании) SOCAR - мы ведем переговоры с Турцией не только о том, какие транзитные возможности она может обеспечить в ходе покупки азербайджанского газа, но и о том, чтобы приобрести необходимые для Венгрии объемы газа непосредственно из самой Турции", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. По словам Сийярто, Венгрия накопила в газохранилищах уже более 48% годового потребления газа, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 25%. Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт договорился о тесном сотрудничестве с Анкарой в сфере атомной энергетики, особенно с учетом того, что в обеих странах строятся АЭС ​​по одной технологии, где подрядчиком выступает "Росатом", "поэтому важно обмениваться опытом". Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение, по которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа, в долгосрочной перспективе объем поставок будет увеличен до двух миллиардов кубометров в год. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы МИД Петера Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.

https://ria.ru/20230705/vengriya-1882326519.html

https://ria.ru/20230620/gaz-1879354862.html

https://ria.ru/20230615/gaz-1878346818.html

венгрия

будапешт

турция

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венгрия, будапешт, турция, петер сийярто, хакан фидан, socar, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турецкий поток