В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ
Ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре оценили в более чем 30 миллионов рублей
Вид на реку Волгу и город Самару. Архивное фото. Архивное фото
САМАРА, 29 июл – РИА Новости. В результате диверсии, произошедшей в пятницу на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, разрушено здание, ущерб составил более 30 миллионов рублей, сообщил представитель УФСБ по Самарской области в зале суда.
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"По материалам следствия, 28 июля примерно в 12.10 в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации осуществлен взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством, в результате которого частично разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 миллионов рублей", - сказал представитель УФСБ.
Ранее суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По словам адвоката, Сергей Окружко признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.
Ранее в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Также Хинштейн сообщил, что по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемый организатор взрыва задержан при попытке выехать из РФ.
Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.