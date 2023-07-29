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В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ - РИА Новости, 29.07.2023
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15:17 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/uscherb-1887072013.html
В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ
В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ - РИА Новости, 29.07.2023
В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ
В результате диверсии, произошедшей в пятницу на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, разрушено здание, ущерб составил более 30 миллионов рублей, РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:17
2023-07-29T15:17
самара
происшествия
самарская область
александр хинштейн
россия
куйбышевский нпз
госдума рф
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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. В результате диверсии, произошедшей в пятницу на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, разрушено здание, ущерб составил более 30 миллионов рублей, сообщил представитель УФСБ по Самарской области в зале суда. &quot;По материалам следствия, 28 июля примерно в 12.10 в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации осуществлен взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством, в результате которого частично разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 миллионов рублей&quot;, - сказал представитель УФСБ.Ранее суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По словам адвоката, Сергей Окружко признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. Ранее в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Также Хинштейн сообщил, что по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемый организатор взрыва задержан при попытке выехать из РФ. Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html
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самара, происшествия, самарская область, александр хинштейн, россия, куйбышевский нпз, госдума рф
Самара, Происшествия, Самарская область, Александр Хинштейн, Россия, Куйбышевский НПЗ, Госдума РФ
В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ

Ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре оценили в более чем 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей ФилипповВид на реку Волгу и город Самару. Архивное фото
Вид на реку Волгу и город Самару. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид на реку Волгу и город Самару. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 июл – РИА Новости. В результате диверсии, произошедшей в пятницу на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, разрушено здание, ущерб составил более 30 миллионов рублей, сообщил представитель УФСБ по Самарской области в зале суда.
«

"По материалам следствия, 28 июля примерно в 12.10 в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации осуществлен взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством, в результате которого частично разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 миллионов рублей", - сказал представитель УФСБ.

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Ранее суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По словам адвоката, Сергей Окружко признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.
Ранее в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Также Хинштейн сообщил, что по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемый организатор взрыва задержан при попытке выехать из РФ.
Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
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СамараПроисшествияСамарская областьАлександр ХинштейнРоссияКуйбышевский НПЗГосдума РФ
 
 
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