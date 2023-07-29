https://ria.ru/20230729/uscherb-1887072013.html

В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ

В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ - РИА Новости, 29.07.2023

В Самаре оценили ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ

В результате диверсии, произошедшей в пятницу на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, разрушено здание, ущерб составил более 30 миллионов рублей, РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:17

2023-07-29T15:17

2023-07-29T15:17

самара

происшествия

самарская область

александр хинштейн

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куйбышевский нпз

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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. В результате диверсии, произошедшей в пятницу на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, разрушено здание, ущерб составил более 30 миллионов рублей, сообщил представитель УФСБ по Самарской области в зале суда. "По материалам следствия, 28 июля примерно в 12.10 в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации осуществлен взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством, в результате которого частично разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 миллионов рублей", - сказал представитель УФСБ.Ранее суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По словам адвоката, Сергей Окружко признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. Ранее в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Также Хинштейн сообщил, что по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемый организатор взрыва задержан при попытке выехать из РФ. Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.

https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html

https://ria.ru/20230727/diversii-1886570025.html

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Наталья Макарова

самара, происшествия, самарская область, александр хинштейн, россия, куйбышевский нпз, госдума рф