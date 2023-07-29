https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html

УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского

УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского - РИА Новости, 29.07.2023

УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского

Каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе его... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T03:59

2023-07-29T03:59

2023-07-29T15:01

религия

владимир зеленский

украина

иерусалим

турция

украинская православная церковь

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе его празднования на Украине на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.Как отметил священник, на Украине 25 декабря уже несколько лет является выходным, однако о празднике в этот день, по его словам, почти ничего не напоминает."Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем", — заявил митрополит Климент изданию "Страна.ua".Священник напомнил, что празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме, там, где находятся "главные святыни христианства". По его словам, все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю.Он также подчеркнул, что традиция праздновать Рождество 25 декабря в православии пошла из Турции. "Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема", — добавил митрополит.В пятницу Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

https://ria.ru/20230727/tserkov-1886739088.html

https://ria.ru/20230727/tserkov-1886733451.html

украина

иерусалим

турция

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владимир зеленский, украина, иерусалим, турция, украинская православная церковь, верховная рада украины