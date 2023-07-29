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УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского - РИА Новости, 29.07.2023
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Религия
 
03:59 29.07.2023 (обновлено: 15:01 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html
УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского
УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского - РИА Новости, 29.07.2023
УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского
Каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе его... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:59
2023-07-29T15:01
религия
владимир зеленский
украина
иерусалим
турция
украинская православная церковь
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе его празднования на Украине на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.Как отметил священник, на Украине 25 декабря уже несколько лет является выходным, однако о празднике в этот день, по его словам, почти ничего не напоминает."Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем", — заявил митрополит Климент изданию "Страна.ua".Священник напомнил, что празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме, там, где находятся "главные святыни христианства". По его словам, все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю.Он также подчеркнул, что традиция праздновать Рождество 25 декабря в православии пошла из Турции. "Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема", — добавил митрополит.В пятницу Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
https://ria.ru/20230727/tserkov-1886739088.html
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владимир зеленский, украина, иерусалим, турция, украинская православная церковь, верховная рада украины
Религия, Владимир Зеленский, Украина, Иерусалим, Турция, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского

УПЦ будет праздновать Рождество 7 января, несмотря на решение Зеленского о переносе даты

© AP Photo / Andrew KravchenkoВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе его празднования на Украине на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
Как отметил священник, на Украине 25 декабря уже несколько лет является выходным, однако о празднике в этот день, по его словам, почти ничего не напоминает.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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"Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем", — заявил митрополит Климент изданию "Страна.ua".
Священник напомнил, что празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме, там, где находятся "главные святыни христианства". По его словам, все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю.
Он также подчеркнул, что традиция праздновать Рождество 25 декабря в православии пошла из Турции. "Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема", — добавил митрополит.
В пятницу Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
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РелигияВладимир ЗеленскийУкраинаИерусалимТурцияУкраинская православная церковьВерховная Рада Украины
 
 
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