УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского
УПЦ будет праздновать Рождество 7 января, несмотря на решение Зеленского о переносе даты
© AP Photo / Andrew KravchenkoВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе его празднования на Украине на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
Как отметил священник, на Украине 25 декабря уже несколько лет является выходным, однако о празднике в этот день, по его словам, почти ничего не напоминает.
"Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем", — заявил митрополит Климент изданию "Страна.ua".
Священник напомнил, что празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме, там, где находятся "главные святыни христианства". По его словам, все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю.
Он также подчеркнул, что традиция праздновать Рождество 25 декабря в православии пошла из Турции. "Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема", — добавил митрополит.
В пятницу Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.