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Постпред Белоруссии заявил, что члены ООН устали от обсуждения темы Украины - РИА Новости, 29.07.2023
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20:40 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887111790.html
Постпред Белоруссии заявил, что члены ООН устали от обсуждения темы Украины
Постпред Белоруссии заявил, что члены ООН устали от обсуждения темы Украины - РИА Новости, 29.07.2023
Постпред Белоруссии заявил, что члены ООН устали от обсуждения темы Украины
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что среди стран-членов организации есть определенная усталость от обсуждения темы Украины. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T20:40
2023-07-29T20:40
в мире
россия
валентин рыбаков
нато
оон
украина
белоруссия
здоровье - общество
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что среди стран-членов организации есть определенная усталость от обсуждения темы Украины. "К сожалению, сейчас, действительно, события, которые происходят у нас в регионе, диктуют во многом повестку дня. "К сожалению" я говорю потому, что этот конфликт при всей его трагичности... не единственный. Таких конфликтов масса в мире. Есть ли определенная усталость у государств-членов? Да, разумеется. От этой ситуации", - отметил дипломат в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что сам по себе секретариат ООН не может определять "любимчиков" или "нелюбимчиков" среди стран – это мнения и позиции стран-членов. В то же время постпред указал на негативную тенденцию в последнее время, когда представители даже высшего руководства ООН, секретариата, занимают ту или иную сторону в каком-то вопросе или конфликте, что не является нормальным, потому что они должны быть беспристрастными. Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта на Украине, белорусский дипломат отметил, что есть ряд мирных инициатив, и высказал свое мнение, что "если будет договоренность между Российской Федерацией и большим Западом, то этот конфликт можно очень быстро остановить". "Мир - это вопрос номер один и главная цель. Все мы хотели бы этой цели достичь. Этот региональный конфликт… происходит у нас на пороге, непосредственно нас затрагивает и создает массу проблем и неудобств. Гибнут люди. Хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился. Работа нашей миссии по любым направлениям строится вокруг того, чтобы внести вклад в окончание этого конфликта. И все связанные с этим вопросы – противостояние санкционному давлению, блокировка поставок наших товаров, финансовые санкции - главные вопросы, над которыми наши дипломаты постоянно работают", - сказал Рыбаков. По его словам, белорусские дипломаты в ООН будут продолжать это делать "несмотря на давление, попытки эту работу затруднить или остановить". Рыбаков также сообщил, что белорусские дипломаты продолжают напоминать об инициативе Минска о необходимости проведения широкой дискуссии по глобальной безопасности, но пока предметного разговора по организации такого мероприятия не ведется. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886253363.html
https://ria.ru/20230721/eskalatsiya-1885611450.html
https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html
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в мире, россия, валентин рыбаков, нато, оон, украина, белоруссия, здоровье - общество
В мире, Россия, Валентин Рыбаков, НАТО, ООН, Украина, Белоруссия, Здоровье - Общество
Постпред Белоруссии заявил, что члены ООН устали от обсуждения темы Украины

Рыбаков: среди стран-членов ООН есть определенная усталость от обсуждения темы Украины

© UN Photo/Manuel ElíasПостоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков
© UN Photo/Manuel Elías
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Архивное фото
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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что среди стран-членов организации есть определенная усталость от обсуждения темы Украины.
«
"К сожалению, сейчас, действительно, события, которые происходят у нас в регионе, диктуют во многом повестку дня. "К сожалению" я говорю потому, что этот конфликт при всей его трагичности... не единственный. Таких конфликтов масса в мире. Есть ли определенная усталость у государств-членов? Да, разумеется. От этой ситуации", - отметил дипломат в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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Он отметил, что сам по себе секретариат ООН не может определять "любимчиков" или "нелюбимчиков" среди стран – это мнения и позиции стран-членов. В то же время постпред указал на негативную тенденцию в последнее время, когда представители даже высшего руководства ООН, секретариата, занимают ту или иную сторону в каком-то вопросе или конфликте, что не является нормальным, потому что они должны быть беспристрастными.
Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта на Украине, белорусский дипломат отметил, что есть ряд мирных инициатив, и высказал свое мнение, что "если будет договоренность между Российской Федерацией и большим Западом, то этот конфликт можно очень быстро остановить".
"Мир - это вопрос номер один и главная цель. Все мы хотели бы этой цели достичь. Этот региональный конфликт… происходит у нас на пороге, непосредственно нас затрагивает и создает массу проблем и неудобств. Гибнут люди. Хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился. Работа нашей миссии по любым направлениям строится вокруг того, чтобы внести вклад в окончание этого конфликта. И все связанные с этим вопросы – противостояние санкционному давлению, блокировка поставок наших товаров, финансовые санкции - главные вопросы, над которыми наши дипломаты постоянно работают", - сказал Рыбаков. По его словам, белорусские дипломаты в ООН будут продолжать это делать "несмотря на давление, попытки эту работу затруднить или остановить".
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Рыбаков также сообщил, что белорусские дипломаты продолжают напоминать об инициативе Минска о необходимости проведения широкой дискуссии по глобальной безопасности, но пока предметного разговора по организации такого мероприятия не ведется.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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