https://ria.ru/20230729/ukraina-1887076257.html

Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме

Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме - РИА Новости, 29.07.2023

Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме

Предстоящая зима может стать для украинцев очень сложной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:56

2023-07-29T15:56

2023-07-29T17:04

в мире

михаил подоляк

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предстоящая зима может стать для украинцев очень сложной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"."Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная, полноценная (энергетическая. — Прим. ред.) система, работавшая уже десятки лет", — сказал он.Подоляк также посоветовал соотечественникам не прятать далеко пауэрбанки. По его словам, до завершения боевых действий необходимо "держать все под рукой".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы рф