https://ria.ru/20230729/ukraina-1887076257.html
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме - РИА Новости, 29.07.2023
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме
Предстоящая зима может стать для украинцев очень сложной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:56
2023-07-29T15:56
2023-07-29T17:04
в мире
михаил подоляк
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предстоящая зима может стать для украинцев очень сложной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"."Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная, полноценная (энергетическая. — Прим. ред.) система, работавшая уже десятки лет", — сказал он.Подоляк также посоветовал соотечественникам не прятать далеко пауэрбанки. По его словам, до завершения боевых действий необходимо "держать все под рукой".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы рф
В мире, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме
В офисе Зеленского посоветовали готовиться к тяжелой зиме и не убирать далеко пауэрбанки