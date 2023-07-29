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Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме - РИА Новости, 29.07.2023
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15:56 29.07.2023 (обновлено: 17:04 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887076257.html
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме - РИА Новости, 29.07.2023
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме
Предстоящая зима может стать для украинцев очень сложной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:56
2023-07-29T17:04
в мире
михаил подоляк
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предстоящая зима может стать для украинцев очень сложной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".&quot;Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная, полноценная (энергетическая. — Прим. ред.) система, работавшая уже десятки лет&quot;, — сказал он.Подоляк также посоветовал соотечественникам не прятать далеко пауэрбанки. По его словам, до завершения боевых действий необходимо "держать все под рукой".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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в мире, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы рф
В мире, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме

В офисе Зеленского посоветовали готовиться к тяжелой зиме и не убирать далеко пауэрбанки

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Предстоящая зима может стать для украинцев очень сложной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".
«

"Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная, полноценная (энергетическая. — Прим. ред.) система, работавшая уже десятки лет", — сказал он.

Подоляк также посоветовал соотечественникам не прятать далеко пауэрбанки. По его словам, до завершения боевых действий необходимо "держать все под рукой".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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