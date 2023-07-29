https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html

“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду

“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду - РИА Новости, 29.07.2023

“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду

По окончании спецоперации Украина будет в плачевном положении, при этом ей придется соблюдать нейтралитет, как того требовала российская сторона до начала... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:27

2023-07-29T14:27

2023-07-29T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

черное море

киев

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. По окончании спецоперации Украина будет в плачевном положении, при этом ей придется соблюдать нейтралитет, как того требовала российская сторона до начала конфликта, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies.“Украина не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета”, – прокомментировал он ситуацию.Фриман также добавил, что, поскольку Украину не возьмут в Североатлантический альянс, ей придется стать нейтральной страной. Таким образом, все понесенные Киевом потери окажутся напрасными.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.

https://radiosputnik.ria.ru/20230729/makgregor-1887024536.html

https://ria.ru/20230729/bronetekhnika-1887017017.html

украина

черное море

киев

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в мире, украина, черное море, киев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины