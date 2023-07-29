“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду
Американский дипломат Фриман: Украина выйдет из конфликта с Россией на невыгодных условиях
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. По окончании спецоперации Украина будет в плачевном положении, при этом ей придется соблюдать нейтралитет, как того требовала российская сторона до начала конфликта, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies.
“Украина не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета”, – прокомментировал он ситуацию.
Фриман также добавил, что, поскольку Украину не возьмут в Североатлантический альянс, ей придется стать нейтральной страной. Таким образом, все понесенные Киевом потери окажутся напрасными.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.