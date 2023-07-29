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“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html
“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду
“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду - РИА Новости, 29.07.2023
“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду
По окончании спецоперации Украина будет в плачевном положении, при этом ей придется соблюдать нейтралитет, как того требовала российская сторона до начала... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:27
2023-07-29T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черное море
киев
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. По окончании спецоперации Украина будет в плачевном положении, при этом ей придется соблюдать нейтралитет, как того требовала российская сторона до начала конфликта, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies.“Украина не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета”, – прокомментировал он ситуацию.Фриман также добавил, что, поскольку Украину не возьмут в Североатлантический альянс, ей придется стать нейтральной страной. Таким образом, все понесенные Киевом потери окажутся напрасными.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
https://radiosputnik.ria.ru/20230729/makgregor-1887024536.html
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украина
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в мире, украина, черное море, киев, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черное море, Киев, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду

Американский дипломат Фриман: Украина выйдет из конфликта с Россией на невыгодных условиях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. По окончании спецоперации Украина будет в плачевном положении, при этом ей придется соблюдать нейтралитет, как того требовала российская сторона до начала конфликта, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies.
“Украина не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета”, – прокомментировал он ситуацию.
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Фриман также добавил, что, поскольку Украину не возьмут в Североатлантический альянс, ей придется стать нейтральной страной. Таким образом, все понесенные Киевом потери окажутся напрасными.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерное мореКиевВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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