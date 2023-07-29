https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html

Гарантий нет. Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы

Гарантий нет. Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы - РИА Новости, 29.07.2023

Гарантий нет. Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы

Жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой, заявил на брифинге глава правления национальной... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T02:13

2023-07-29T02:13

2023-07-29T02:13

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украина

россия

укрэнерго

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой, заявил на брифинге глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Как утверждает топ-менеджер, на данный момент продолжается ремонт поврежденного оборудования и модернизация инфраструктуры, однако в холодный период украинцам следует быть готовыми к любым сценариям."Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", — заявил Кудрицкий.Он посоветовал не избавляться от генераторов, а купить для них горючее и провести техобслуживание.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230709/ukraina-1883071935.html

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в мире, украина, россия, укрэнерго