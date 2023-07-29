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Гарантий нет. Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы - РИА Новости, 29.07.2023
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02:13 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html
Гарантий нет. Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы
Гарантий нет. Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы - РИА Новости, 29.07.2023
Гарантий нет. Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы
Жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой, заявил на брифинге глава правления национальной... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T02:13
2023-07-29T02:13
в мире
украина
россия
укрэнерго
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой, заявил на брифинге глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Как утверждает топ-менеджер, на данный момент продолжается ремонт поврежденного оборудования и модернизация инфраструктуры, однако в холодный период украинцам следует быть готовыми к любым сценариям."Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", — заявил Кудрицкий.Он посоветовал не избавляться от генераторов, а купить для них горючее и провести техобслуживание.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883071935.html
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в мире, украина, россия, укрэнерго
В мире, Украина, Россия, Укрэнерго
Гарантий нет. Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы

Глава правления "Укрэнерго" Кудрицкий призвал украинцев приберечь генераторы к зиме

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой, заявил на брифинге глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Как утверждает топ-менеджер, на данный момент продолжается ремонт поврежденного оборудования и модернизация инфраструктуры, однако в холодный период украинцам следует быть готовыми к любым сценариям.
«
"Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", — заявил Кудрицкий.
Он посоветовал не избавляться от генераторов, а купить для них горючее и провести техобслуживание.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
На Украине спрогнозировали энергетический и топливный кризис
9 июля, 11:44
 
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