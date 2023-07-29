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"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение - РИА Новости, 29.07.2023
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11:37 29.07.2023 (обновлено: 15:10 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/udar-1887041559.html
"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение
"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение - РИА Новости, 29.07.2023
"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российскими... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:37
2023-07-29T15:10
россия
украина
владимир зеленский
нато
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российскими ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.&quot;Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. &lt;...&gt; Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении&quot;, — указал он.По словам эксперта, российская армия сделала "непригодной" главную ракету украинцев с помощью своих систем ПВО, что поставило лидера киевского режима в безвыходное положение. Отсутствие защиты со стороны НАТО, чудовищные потери в его армии также ухудшают его ситуацию, добавил Макгрегор.&quot;Он разгневан, в ярости, потери внутри страны ужасающие, и лишь только американские деньги реально поддерживают это украинское правительство. Оно дышит на ладан. Гуманнее было бы положить этому конец&quot;, — подытожил специалист.Ранее, 22 июля, в Минобороны России сообщали о перехвате 15 ракет РСЗО HIMARS, трех ракет HARM и одной Storm Shadow с помощью средств ПВО.
https://ria.ru/20230729/satanist-1887015399.html
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россия, украина, владимир зеленский, нато, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение

Полковник Макгрегор: Зеленский впал в безвыходное положение из-за уничтожения ракет HIMARS

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российскими ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
«

"Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. <...> Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении", — указал он.

По словам эксперта, российская армия сделала "непригодной" главную ракету украинцев с помощью своих систем ПВО, что поставило лидера киевского режима в безвыходное положение. Отсутствие защиты со стороны НАТО, чудовищные потери в его армии также ухудшают его ситуацию, добавил Макгрегор.
«

"Он разгневан, в ярости, потери внутри страны ужасающие, и лишь только американские деньги реально поддерживают это украинское правительство. Оно дышит на ладан. Гуманнее было бы положить этому конец", — подытожил специалист.

Ранее, 22 июля, в Минобороны России сообщали о перехвате 15 ракет РСЗО HIMARS, трех ракет HARM и одной Storm Shadow с помощью средств ПВО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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