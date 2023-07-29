https://ria.ru/20230729/udar-1887041559.html

"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение

"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение - РИА Новости, 29.07.2023

"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российскими... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:37

2023-07-29T11:37

2023-07-29T15:10

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российскими ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. <...> Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении", — указал он.По словам эксперта, российская армия сделала "непригодной" главную ракету украинцев с помощью своих систем ПВО, что поставило лидера киевского режима в безвыходное положение. Отсутствие защиты со стороны НАТО, чудовищные потери в его армии также ухудшают его ситуацию, добавил Макгрегор."Он разгневан, в ярости, потери внутри страны ужасающие, и лишь только американские деньги реально поддерживают это украинское правительство. Оно дышит на ладан. Гуманнее было бы положить этому конец", — подытожил специалист.Ранее, 22 июля, в Минобороны России сообщали о перехвате 15 ракет РСЗО HIMARS, трех ракет HARM и одной Storm Shadow с помощью средств ПВО.

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россия, украина, владимир зеленский, нато, в мире