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"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение
"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение - РИА Новости, 29.07.2023
"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российскими... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:37
2023-07-29T11:37
2023-07-29T15:10
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российскими ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. <...> Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении", — указал он.По словам эксперта, российская армия сделала "непригодной" главную ракету украинцев с помощью своих систем ПВО, что поставило лидера киевского режима в безвыходное положение. Отсутствие защиты со стороны НАТО, чудовищные потери в его армии также ухудшают его ситуацию, добавил Макгрегор."Он разгневан, в ярости, потери внутри страны ужасающие, и лишь только американские деньги реально поддерживают это украинское правительство. Оно дышит на ладан. Гуманнее было бы положить этому конец", — подытожил специалист.Ранее, 22 июля, в Минобороны России сообщали о перехвате 15 ракет РСЗО HIMARS, трех ракет HARM и одной Storm Shadow с помощью средств ПВО.
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россия, украина, владимир зеленский, нато, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
"Он в ярости". Удар России поставил Зеленского в безвыходное положение
Полковник Макгрегор: Зеленский впал в безвыходное положение из-за уничтожения ракет HIMARS