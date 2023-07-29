https://ria.ru/20230729/ubiystvo-1887091588.html

В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании дочери

В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании дочери - РИА Новости, 29.07.2023

В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании дочери

Житель Москвы убил жену из-за спора о воспитании маленькой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи, сообщила пресс-служба столичной... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:39

2023-07-29T17:39

2023-07-29T17:49

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Житель Москвы убил жену из-за спора о воспитании маленькой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, сегодня днем в квартире на улице Молостовых на востоке города нашли тело 39-летней женщины. В убийстве признался ее муж. Он заявил, что во время конфликта он ранил супругу ножом в шею, из-за чего та умерла на месте. "Мужчина показал, что ссора произошла из-за разногласий по воспитанию их дочери 2022 года рождения, которую накануне из неблагополучной семьи изъяли уполномоченные органы", — говорится в сообщении.Расследование уголовного дела и привлечение злоумышленника к ответственности по статье об убийстве находится на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре, уточняется в релизе. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение убийства предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230720/prigovor-1885284517.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия