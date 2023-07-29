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В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании дочери - РИА Новости, 29.07.2023
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17:39 29.07.2023 (обновлено: 17:49 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/ubiystvo-1887091588.html
В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании дочери
В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании дочери - РИА Новости, 29.07.2023
В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании дочери
Житель Москвы убил жену из-за спора о воспитании маленькой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи, сообщила пресс-служба столичной... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:39
2023-07-29T17:49
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Житель Москвы убил жену из-за спора о воспитании маленькой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, сегодня днем в квартире на улице Молостовых на востоке города нашли тело 39-летней женщины. В убийстве признался ее муж. Он заявил, что во время конфликта он ранил супругу ножом в шею, из-за чего та умерла на месте. &quot;Мужчина показал, что ссора произошла из-за разногласий по воспитанию их дочери 2022 года рождения, которую накануне из неблагополучной семьи изъяли уполномоченные органы&quot;, — говорится в сообщении.Расследование уголовного дела и привлечение злоумышленника к ответственности по статье об убийстве находится на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре, уточняется в релизе. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение убийства предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании дочери

В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании годовалой дочери

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Житель Москвы убил жену из-за спора о воспитании маленькой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, сегодня днем в квартире на улице Молостовых на востоке города нашли тело 39-летней женщины. В убийстве признался ее муж. Он заявил, что во время конфликта он ранил супругу ножом в шею, из-за чего та умерла на месте.
«

"Мужчина показал, что ссора произошла из-за разногласий по воспитанию их дочери 2022 года рождения, которую накануне из неблагополучной семьи изъяли уполномоченные органы", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела и привлечение злоумышленника к ответственности по статье об убийстве находится на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре, уточняется в релизе. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
За совершение убийства предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
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