https://ria.ru/20230729/uaz-1887024907.html

Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов

Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов - РИА Новости, 29.07.2023

Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов

Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T07:45

2023-07-29T07:45

2023-07-29T07:53

гана

ульяновский автомобильный завод (уаз)

авто

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырех регионах страны, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг."Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года", — сказал Ауку-Боатенг."Мы договорились о сборке части компонентов (для автомобилей — ред.) в Гане. Мы обсудили планы, согласно которым, сборка будет осуществляться в четырёх регионах страны", — добавил он.

https://ria.ru/20220108/mashiny-1766972231.html

гана

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гана, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, форум "россия — африка"