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Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов - РИА Новости, 29.07.2023
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07:45 29.07.2023 (обновлено: 07:53 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/uaz-1887024907.html
Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов
Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов - РИА Новости, 29.07.2023
Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов
Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T07:45
2023-07-29T07:53
гана
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырех регионах страны, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг."Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года", — сказал Ауку-Боатенг."Мы договорились о сборке части компонентов (для автомобилей — ред.) в Гане. Мы обсудили планы, согласно которым, сборка будет осуществляться в четырёх регионах страны", — добавил он.
https://ria.ru/20220108/mashiny-1766972231.html
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гана, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, форум "россия — африка"
Гана, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Авто, Форум "Россия — Африка"
Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов

Представитель Аккры Ауку-Боатенг: компания из Ганы готова купить у УАЗа 300 пикапов

© Фото : УАЗ | Ульяновский автомобильный заводСалон автомобиля УАЗ "Патриот"
Салон автомобиля УАЗ Патриот - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : УАЗ | Ульяновский автомобильный завод
Салон автомобиля УАЗ "Патриот". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырех регионах страны, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.
"Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года", — сказал Ауку-Боатенг.
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"Мы договорились о сборке части компонентов (для автомобилей — ред.) в Гане. Мы обсудили планы, согласно которым, сборка будет осуществляться в четырёх регионах страны", — добавил он.
 
ГанаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)АвтоФорум "Россия — Африка"
 
 
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