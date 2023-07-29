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Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов
Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов - РИА Новости, 29.07.2023
Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов
Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T07:45
2023-07-29T07:45
2023-07-29T07:53
гана
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырех регионах страны, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг."Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года", — сказал Ауку-Боатенг."Мы договорились о сборке части компонентов (для автомобилей — ред.) в Гане. Мы обсудили планы, согласно которым, сборка будет осуществляться в четырёх регионах страны", — добавил он.
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гана, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, форум "россия — африка"
Гана, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Авто, Форум "Россия — Африка"
Компания из Ганы выразила готовность закупить у УАЗа 300 пикапов
Представитель Аккры Ауку-Боатенг: компания из Ганы готова купить у УАЗа 300 пикапов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите "Россия-Африка" готова закупить 300 пикапов и надеется получить их до конца года, кроме того, стороны договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырех регионах страны, заявил РИА Новости председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.
"Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года", — сказал Ауку-Боатенг.
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"Мы договорились о сборке части компонентов (для автомобилей — ред.) в Гане. Мы обсудили планы, согласно которым, сборка будет осуществляться в четырёх регионах страны", — добавил он.