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Вильфанд спрогнозировал спад жары в Турции и Греции
Вильфанд спрогнозировал спад жары в Турции и Греции - РИА Новости, 29.07.2023
Вильфанд спрогнозировал спад жары в Турции и Греции
Температура на юге Турции и в Греции на следующей неделе опустится до 32-34 градусов, однако ситуация с лесными пожарами останется напряженной из-за ветров,... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:48
2023-07-29T03:48
2023-07-29T03:48
роман вильфанд
гидрометцентр
лесные пожары в турции
турция
греция
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Температура на юге Турции и в Греции на следующей неделе опустится до 32-34 градусов, однако ситуация с лесными пожарами останется напряженной из-за ветров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На юге Турции температура будет достаточно устойчивой, 40-45 градусных значений не прогнозируется, давление понижается. Еще в субботу и воскресенье - около 35 градусов, а в последующем – в диапазоне 32-34 градусов. Это уже комфортная погода", - сказал Вильфанд. Кроме того, по его словам, температура воды в Средиземном море сохранится на уровне 26 градусов. "Возникшие пожары в Турции и Греции уже не будут обусловлены такой жаркой погодой, когда 40-45 было, но они уже возникли, и ветровой режим, особенно на стыке моря и континента… ветер будет около 10 метров в секунду, а тут каждый метр в секунду способствует раздуванию пожара, поэтому ситуация там будет напряженная", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230723/turtsiya-1885772426.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, лесные пожары в турции, турция, греция, россия
Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Лесные пожары в Турции, Турция, Греция, Россия
Вильфанд спрогнозировал спад жары в Турции и Греции
Вильфанд: жара в Турции и Греции спадет до 30 градусов, но пожары продолжатся из-за ветра