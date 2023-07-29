Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:25 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/turist-1886860957.html
Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки
Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки - РИА Новости, 29.07.2023
Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки
Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле в турецком Бодруме на 14 дней, по России РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T06:25
2023-07-29T06:25
туризм
новости - туризм
бодрум
турция
греция
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879168262_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_ea3aba66615e841c785177d7062054a6.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле в турецком Бодруме на 14 дней, по России самая дорогая поездка была в Москву – 878 тысяч рублей, говорится в исследовании для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости."На каникулы за границей в июле клиенты сервиса тратили внушительные суммы. Так, самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвездочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки", – рассказали в сервисе.Аналитики отметили, что вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции: 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием стоили семье (двое взрослых и двое детей) 1,5 миллиона рублей."На третьем месте отпуск на Мальдивском острове Кударикилу, где расположен пятизвездочный курортный отель. В нем двое путешественников провели 8 дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей", – сообщили в компании."В России в рекордную сумму обошелся отдых в Москве: компания из четырёх взрослых потратила на проживание в мини-гостинице без звезд, но с полным пансионом, 878 тысяч рублей. Правда, отпуск длился почти месяц – 27 дней", – рассказали в OneTwoTrip.В сервисе сообщили, что на втором месте оказались долгие каникулы в Адлере: двое путешественников жили в пятизвездочном отеле с завтраками 20 дней и заплатили за это 563 тысячи рублей."Третью строчку рейтинга занял отельный заказ в Сочи: двое взрослых с двумя детьми 9 дней отдыхали в пятизвездочной гостинице без питания, заплатив при этом 516 тысяч рублей”, – указали аналитики.
https://ria.ru/20230728/samolety-1886847582.html
бодрум
турция
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879168262_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_373ec324e12fb21cb634ee2438b05a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бодрум, турция, греция, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Бодрум, Турция, Греция, отдых в России
Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки

Исследование: самый дорогой зарубежный отпуск в июле россияне провели Турции

© РИА Новости / Мария СеливановаВид сверху на отель Lujo. На всех пляжах белый, мелкий песок - как на Мальдивах
Вид сверху на отель Lujo. На всех пляжах белый, мелкий песок - как на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле в турецком Бодруме на 14 дней, по России самая дорогая поездка была в Москву – 878 тысяч рублей, говорится в исследовании для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"На каникулы за границей в июле клиенты сервиса тратили внушительные суммы. Так, самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвездочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки", – рассказали в сервисе.
Аналитики отметили, что вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции: 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием стоили семье (двое взрослых и двое детей) 1,5 миллиона рублей.
"На третьем месте отпуск на Мальдивском острове Кударикилу, где расположен пятизвездочный курортный отель. В нем двое путешественников провели 8 дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей", – сообщили в компании.
России в рекордную сумму обошелся отдых в Москве: компания из четырёх взрослых потратила на проживание в мини-гостинице без звезд, но с полным пансионом, 878 тысяч рублей. Правда, отпуск длился почти месяц – 27 дней", – рассказали в OneTwoTrip.
В сервисе сообщили, что на втором месте оказались долгие каникулы в Адлере: двое путешественников жили в пятизвездочном отеле с завтраками 20 дней и заплатили за это 563 тысячи рублей.
"Третью строчку рейтинга занял отельный заказ в Сочи: двое взрослых с двумя детьми 9 дней отдыхали в пятизвездочной гостинице без питания, заплатив при этом 516 тысяч рублей”, – указали аналитики.
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром
Вчера, 13:52
 
ТуризмНовости - ТуризмБодрумТурцияГрецияотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала