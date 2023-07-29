https://ria.ru/20230729/turist-1886860957.html

Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки

Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки - РИА Новости, 29.07.2023

Туроператоры рассказали, куда в июле россияне купили самые дорогие путевки

Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле в турецком Бодруме на 14 дней, по России РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:25

2023-07-29T06:25

2023-07-29T06:25

туризм

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бодрум

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле в турецком Бодруме на 14 дней, по России самая дорогая поездка была в Москву – 878 тысяч рублей, говорится в исследовании для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости."На каникулы за границей в июле клиенты сервиса тратили внушительные суммы. Так, самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвездочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки", – рассказали в сервисе.Аналитики отметили, что вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции: 10 дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием стоили семье (двое взрослых и двое детей) 1,5 миллиона рублей."На третьем месте отпуск на Мальдивском острове Кударикилу, где расположен пятизвездочный курортный отель. В нем двое путешественников провели 8 дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей", – сообщили в компании."В России в рекордную сумму обошелся отдых в Москве: компания из четырёх взрослых потратила на проживание в мини-гостинице без звезд, но с полным пансионом, 878 тысяч рублей. Правда, отпуск длился почти месяц – 27 дней", – рассказали в OneTwoTrip.В сервисе сообщили, что на втором месте оказались долгие каникулы в Адлере: двое путешественников жили в пятизвездочном отеле с завтраками 20 дней и заплатили за это 563 тысячи рублей."Третью строчку рейтинга занял отельный заказ в Сочи: двое взрослых с двумя детьми 9 дней отдыхали в пятизвездочной гостинице без питания, заплатив при этом 516 тысяч рублей”, – указали аналитики.

https://ria.ru/20230728/samolety-1886847582.html

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новости - туризм, бодрум, турция, греция, отдых в россии