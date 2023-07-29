https://ria.ru/20230729/tseny-1887128605.html

Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию

Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию - РИА Новости, 29.07.2023

Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад "пылесосом" начал скупать продовольствие с мировых рынков во время пандемии и стал причиной роста цен. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:42

2023-07-29T23:42

2023-07-29T23:42

экономика

россия

владимир путин

сша

цены на нефть

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад "пылесосом" начал скупать продовольствие с мировых рынков во время пандемии и стал причиной роста цен. "Соединенные Штаты были нетто-импортёром продовольствия. Начали деньги раздавать, в том числе населению, начали скупать продовольствие. И это привело к тому, что они продали продовольствия на внешних рынках США меньше, чем закупили по импорту. Вот что произошло. Они начали как пылесосом сметать продовольствие с мировых рынков. И цены тогда взлетели", – сказал Путин во время ответа н вопросы представителей СМИ в субботу.

https://ria.ru/20230729/khab-1887128478.html

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экономика, россия, владимир путин, сша, цены на нефть, форум "россия — африка"