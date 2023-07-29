https://ria.ru/20230729/tseny-1887128605.html
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию - РИА Новости, 29.07.2023
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад "пылесосом" начал скупать продовольствие с мировых рынков во время пандемии и стал причиной роста цен. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:42
2023-07-29T23:42
2023-07-29T23:42
экономика
россия
владимир путин
сша
цены на нефть
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад "пылесосом" начал скупать продовольствие с мировых рынков во время пандемии и стал причиной роста цен. "Соединенные Штаты были нетто-импортёром продовольствия. Начали деньги раздавать, в том числе населению, начали скупать продовольствие. И это привело к тому, что они продали продовольствия на внешних рынках США меньше, чем закупили по импорту. Вот что произошло. Они начали как пылесосом сметать продовольствие с мировых рынков. И цены тогда взлетели", – сказал Путин во время ответа н вопросы представителей СМИ в субботу.
https://ria.ru/20230729/khab-1887128478.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, сша, цены на нефть, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Владимир Путин, США, Цены на нефть, Форум "Россия — Африка"
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию
Путин: Запад скупал продовольствие в мире во время пандемии и цены взлетели