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Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию - РИА Новости, 29.07.2023
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23:42 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/tseny-1887128605.html
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию - РИА Новости, 29.07.2023
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад "пылесосом" начал скупать продовольствие с мировых рынков во время пандемии и стал причиной роста цен. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:42
2023-07-29T23:42
экономика
россия
владимир путин
сша
цены на нефть
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад "пылесосом" начал скупать продовольствие с мировых рынков во время пандемии и стал причиной роста цен. "Соединенные Штаты были нетто-импортёром продовольствия. Начали деньги раздавать, в том числе населению, начали скупать продовольствие. И это привело к тому, что они продали продовольствия на внешних рынках США меньше, чем закупили по импорту. Вот что произошло. Они начали как пылесосом сметать продовольствие с мировых рынков. И цены тогда взлетели", – сказал Путин во время ответа н вопросы представителей СМИ в субботу.
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экономика, россия, владимир путин, сша, цены на нефть, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Владимир Путин, США, Цены на нефть, Форум "Россия — Африка"
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию

Путин: Запад скупал продовольствие в мире во время пандемии и цены взлетели

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад "пылесосом" начал скупать продовольствие с мировых рынков во время пандемии и стал причиной роста цен.
«
"Соединенные Штаты были нетто-импортёром продовольствия. Начали деньги раздавать, в том числе населению, начали скупать продовольствие. И это привело к тому, что они продали продовольствия на внешних рынках США меньше, чем закупили по импорту. Вот что произошло. Они начали как пылесосом сметать продовольствие с мировых рынков. И цены тогда взлетели", – сказал Путин во время ответа н вопросы представителей СМИ в субботу.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСШАЦены на нефтьФорум "Россия — Африка"
 
 
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