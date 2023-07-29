https://ria.ru/20230729/transport-1887077124.html

В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта

В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта - РИА Новости, 29.07.2023

В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта

Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:56

2023-07-29T15:56

2023-07-29T15:56

общество

москва

капотня

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Сегодня открыли 5 новых постоянных выделенных полос для городского транспорта... Общая протяженность выделенок - 4,96 км. Они значительно уменьшат время проезда для 38 городских и областных маршрутов", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые участки появились на проспекте Андропова, Хорошевском мосту, Ярцевской и Таманской улице, а также на Капотне и улице Свободы.

https://realty.ria.ru/20230724/dorogi-1885317261.html

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общество, москва, капотня, городское хозяйство москвы