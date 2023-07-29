https://ria.ru/20230729/transport-1887077124.html
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта - РИА Новости, 29.07.2023
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта
Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:56
2023-07-29T15:56
2023-07-29T15:56
общество
москва
капотня
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Сегодня открыли 5 новых постоянных выделенных полос для городского транспорта... Общая протяженность выделенок - 4,96 км. Они значительно уменьшат время проезда для 38 городских и областных маршрутов", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые участки появились на проспекте Андропова, Хорошевском мосту, Ярцевской и Таманской улице, а также на Капотне и улице Свободы.
https://realty.ria.ru/20230724/dorogi-1885317261.html
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общество, москва, капотня, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Капотня, Городское хозяйство Москвы
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта
В Москве появились пять новых выделенных полос для городского общественного транспорта