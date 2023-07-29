Рейтинг@Mail.ru
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/transport-1887077124.html
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта - РИА Новости, 29.07.2023
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта
Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:56
2023-07-29T15:56
общество
москва
капотня
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834020548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_958fee0184e231cd69fc0d5e12131e20.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Сегодня открыли 5 новых постоянных выделенных полос для городского транспорта... Общая протяженность выделенок - 4,96 км. Они значительно уменьшат время проезда для 38 городских и областных маршрутов", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые участки появились на проспекте Андропова, Хорошевском мосту, Ярцевской и Таманской улице, а также на Капотне и улице Свободы.
https://realty.ria.ru/20230724/dorogi-1885317261.html
москва
капотня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834020548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d115ee8bd783b9e2d421d0262d54c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, капотня, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Капотня, Городское хозяйство Москвы
В Москве появились пять новых выделенных полос для общественного транспорта

В Москве появились пять новых выделенных полос для городского общественного транспорта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроспект Вернадского
Проспект Вернадского - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Проспект Вернадского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"Сегодня открыли 5 новых постоянных выделенных полос для городского транспорта... Общая протяженность выделенок - 4,96 км. Они значительно уменьшат время проезда для 38 городских и областных маршрутов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые участки появились на проспекте Андропова, Хорошевском мосту, Ярцевской и Таманской улице, а также на Капотне и улице Свободы.
Работы по замене асфальта в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Работа на полотне: как приводят в порядок московские дороги
24 июля, 10:00
 
ОбществоМоскваКапотняГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала