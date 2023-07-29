https://ria.ru/20230729/tigr-1887038602.html
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием - РИА Новости, 29.07.2023
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием
Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием центр "Амурский тигр", созданный под эгидой Русского географического общества, отметив важность миссии... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:59
2023-07-29T10:59
2023-07-29T10:59
россия
владимир путин
общество
русское географическое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748658184_0:349:2047:1500_1920x0_80_0_0_aa0a239dd2019394d4ce5b723d2571ef.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием центр "Амурский тигр", созданный под эгидой Русского географического общества, отметив важность миссии организации по сбережению популяции амурского тигра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра, ареал которого сосредоточен преимущественно на территории нашей страны. Отрадно, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности "хозяина амурской тайги", обеспечения безопасной среды его обитания", - говорится в телеграмме. Президент отметил развитие инфраструктуры заповедников, национальных парков и служб охотнадзора, а также совершенствование профильного законодательства. Путин подчеркнул, что такой успех стал возможным благодаря кропотливому труду ученых-биологов, экологов, краеведов, волонтёров и энтузиазму неравнодушных людей.
https://ria.ru/20230729/den_tigra-1886564471.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748658184_0:157:2047:1692_1920x0_80_0_0_070919eefab4cd30b73b893d1e77e0b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, русское географическое общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Русское географическое общество
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием, отметив важность его миссии