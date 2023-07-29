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Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием - РИА Новости, 29.07.2023
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10:59 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/tigr-1887038602.html
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием - РИА Новости, 29.07.2023
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием
Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием центр "Амурский тигр", созданный под эгидой Русского географического общества, отметив важность миссии... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:59
2023-07-29T10:59
россия
владимир путин
общество
русское географическое общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием центр "Амурский тигр", созданный под эгидой Русского географического общества, отметив важность миссии организации по сбережению популяции амурского тигра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра, ареал которого сосредоточен преимущественно на территории нашей страны. Отрадно, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности "хозяина амурской тайги", обеспечения безопасной среды его обитания", - говорится в телеграмме. Президент отметил развитие инфраструктуры заповедников, национальных парков и служб охотнадзора, а также совершенствование профильного законодательства. Путин подчеркнул, что такой успех стал возможным благодаря кропотливому труду ученых-биологов, экологов, краеведов, волонтёров и энтузиазму неравнодушных людей.
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россия, владимир путин, общество, русское географическое общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Русское географическое общество
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием

Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием, отметив важность его миссии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием центр "Амурский тигр", созданный под эгидой Русского географического общества, отметив важность миссии организации по сбережению популяции амурского тигра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра, ареал которого сосредоточен преимущественно на территории нашей страны. Отрадно, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности "хозяина амурской тайги", обеспечения безопасной среды его обитания", - говорится в телеграмме.
Президент отметил развитие инфраструктуры заповедников, национальных парков и служб охотнадзора, а также совершенствование профильного законодательства. Путин подчеркнул, что такой успех стал возможным благодаря кропотливому труду ученых-биологов, экологов, краеведов, волонтёров и энтузиазму неравнодушных людей.
Новорожденные амурские тигрята на территории сафари-парка Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Международный день тигра
01:00
 
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