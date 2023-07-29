https://ria.ru/20230729/tigr-1887038602.html

Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием

Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием - РИА Новости, 29.07.2023

Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием

Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием центр "Амурский тигр", созданный под эгидой Русского географического общества, отметив важность миссии... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:59

2023-07-29T10:59

2023-07-29T10:59

россия

владимир путин

общество

русское географическое общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием центр "Амурский тигр", созданный под эгидой Русского географического общества, отметив важность миссии организации по сбережению популяции амурского тигра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра, ареал которого сосредоточен преимущественно на территории нашей страны. Отрадно, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности "хозяина амурской тайги", обеспечения безопасной среды его обитания", - говорится в телеграмме. Президент отметил развитие инфраструктуры заповедников, национальных парков и служб охотнадзора, а также совершенствование профильного законодательства. Путин подчеркнул, что такой успех стал возможным благодаря кропотливому труду ученых-биологов, экологов, краеведов, волонтёров и энтузиазму неравнодушных людей.

https://ria.ru/20230729/den_tigra-1886564471.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество, русское географическое общество