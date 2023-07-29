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Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов - РИА Новости, 29.07.2023
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01:05 29.07.2023 (обновлено: 06:35 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/tayvan-1887011750.html
Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов
Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов - РИА Новости, 29.07.2023
Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов
Президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов, соответствующий меморандум распространил Белый дом. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:05
2023-07-29T06:35
в мире
тайвань
сша
китай
джо байден
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов, соответствующий меморандум распространил Белый дом.Средства потратят на оборонные цели и услуги, а также на обучения и тренировки. Посольство Китая в Вашингтоне, комментируя решение Байдена, призвало прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня. "США должны придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике КНР-США и прекратить продавать оружие Тайваню, перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил представитель дипмиссии Лю Пэнюй РИА Новости.Пекин против военных связей США и Тайваня и продажи оружия острову, подчеркнул он.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230727/tayvan-1886571355.html
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в мире, тайвань, сша, китай, джо байден, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов

Байден распорядился предоставить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов, соответствующий меморандум распространил Белый дом.
Средства потратят на оборонные цели и услуги, а также на обучения и тренировки.
Посольство Китая в Вашингтоне, комментируя решение Байдена, призвало прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня. "США должны придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике КНР-США и прекратить продавать оружие Тайваню, перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил представитель дипмиссии Лю Пэнюй РИА Новости.
Пекин против военных связей США и Тайваня и продажи оружия острову, подчеркнул он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТайваньСШАКитайДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
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