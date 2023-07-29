https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html

В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия

В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 29.07.2023

В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:12

2023-07-29T11:12

2023-07-29T11:12

происшествия

таганрог

россия

ростовская область

василий голубев

взрыв в таганроге

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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы. "Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены", - говорится в сообщении мэрии. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, мероприятия отменены в субботу и воскресенье.

https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037305.html

https://ria.ru/20230729/taganrog-1887009707.html

таганрог

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

происшествия, таганрог, россия, ростовская область, василий голубев, взрыв в таганроге