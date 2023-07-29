Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 29.07.2023
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия
Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:12
2023-07-29T11:12
происшествия
таганрог
россия
ростовская область
василий голубев
взрыв в таганроге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886900200_0:440:960:980_1920x0_80_0_0_bbfb7b74a307e50c0a17a1a6c8eae511.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы. "Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены", - говорится в сообщении мэрии. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, мероприятия отменены в субботу и воскресенье.
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037305.html
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887009707.html
таганрог
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886900200_0:297:960:1017_1920x0_80_0_0_9b8a60d5edeb115c4dfe8d68483ad15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, россия, ростовская область, василий голубев, взрыв в таганроге
Происшествия, Таганрог, Россия, Ростовская область, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия

В Таганроге после взрыва ракеты в центре города отменили все массовые мероприятия

© фото очевидцаНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге
© фото очевидца
На месте взрыва в Таганроге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН
10:37
"Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены", - говорится в сообщении мэрии.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, мероприятия отменены в субботу и воскресенье.
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва
00:30
 
ПроисшествияТаганрогРоссияРостовская областьВасилий ГолубевВзрыв в Таганроге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала