https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 29.07.2023
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия
Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:12
2023-07-29T11:12
2023-07-29T11:12
происшествия
таганрог
россия
ростовская область
василий голубев
взрыв в таганроге
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы. "Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены", - говорится в сообщении мэрии. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, мероприятия отменены в субботу и воскресенье.
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037305.html
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887009707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, россия, ростовская область, василий голубев, взрыв в таганроге
Происшествия, Таганрог, Россия, Ростовская область, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия
В Таганроге после взрыва ракеты в центре города отменили все массовые мероприятия