Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН
Омбудсмен Москалькова призвала ООН и международные органы осудить ВСУ за удар по Таганрогу
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВыбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога
Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в телеграм-канале, что обратилась в ООН и другие международные организации с призывом осудить удар ВСУ по Таганрогу.
"В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", - заявила она.
Кроме того, Москалькова отметила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру РФ бесспорно свидетельствуют о террористическом характере киевского режима.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.