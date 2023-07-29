https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037305.html

Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН

Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН - РИА Новости, 29.07.2023

Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в телеграм-канале, что обратилась в ООН и другие международные организации с призывом... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:37

2023-07-29T10:37

2023-07-29T11:45

таганрог

оон

вооруженные силы украины

происшествия

взрыв в таганроге

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в телеграм-канале, что обратилась в ООН и другие международные организации с призывом осудить удар ВСУ по Таганрогу."В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", - заявила она.Кроме того, Москалькова отметила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру РФ бесспорно свидетельствуют о террористическом характере киевского режима.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1887007862.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таганрог, оон, вооруженные силы украины, происшествия, взрыв в таганроге