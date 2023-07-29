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Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН - РИА Новости, 29.07.2023
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10:37 29.07.2023 (обновлено: 11:45 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037305.html
Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН
Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН - РИА Новости, 29.07.2023
Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в телеграм-канале, что обратилась в ООН и другие международные организации с призывом... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:37
2023-07-29T11:45
таганрог
оон
вооруженные силы украины
происшествия
взрыв в таганроге
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в телеграм-канале, что обратилась в ООН и другие международные организации с призывом осудить удар ВСУ по Таганрогу."В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", - заявила она.Кроме того, Москалькова отметила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру РФ бесспорно свидетельствуют о террористическом характере киевского режима.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1887007862.html
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таганрог, оон, вооруженные силы украины, происшествия, взрыв в таганроге
Таганрог, ООН, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Взрыв в Таганроге
Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН

Омбудсмен Москалькова призвала ООН и международные органы осудить ВСУ за удар по Таганрогу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВыбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога
Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в телеграм-канале, что обратилась в ООН и другие международные организации с призывом осудить удар ВСУ по Таганрогу.
"В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", - заявила она.
Кроме того, Москалькова отметила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру РФ бесспорно свидетельствуют о террористическом характере киевского режима.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
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ТаганрогООНВооруженные силы УкраиныПроисшествияВзрыв в Таганроге
 
 
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