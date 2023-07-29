https://ria.ru/20230729/taganrog-1887009707.html

Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва

Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва - РИА Новости, 29.07.2023

Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва

Режим ЧС введен в Таганроге в районе, где взорвалась украинская ракета, соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Фатеев. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T00:30

2023-07-29T00:30

2023-07-29T07:44

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взрыв в таганроге

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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен в Таганроге в районе, где взорвалась украинская ракета, соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Фатеев."Мною подписано постановление о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации", - сообщил Фатеев в своем Telegram-канале.Утром в субботу комиссия начнет работу по обследованию пострадавших домов. По данным Минобороны, в пятницу ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.Минобороны назвали произошедшее терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку, отметил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1887006769.html

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