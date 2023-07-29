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Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва - РИА Новости, 29.07.2023
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00:30 29.07.2023 (обновлено: 07:44 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887009707.html
Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва
Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва - РИА Новости, 29.07.2023
Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва
Режим ЧС введен в Таганроге в районе, где взорвалась украинская ракета, соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Фатеев. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T00:30
2023-07-29T07:44
таганрог
ростовская область
россия
василий голубев
взрыв в таганроге
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен в Таганроге в районе, где взорвалась украинская ракета, соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Фатеев.&quot;Мною подписано постановление о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации&quot;, - сообщил Фатеев в своем Telegram-канале.Утром в субботу комиссия начнет работу по обследованию пострадавших домов. По данным Минобороны, в пятницу ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.Минобороны назвали произошедшее терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку, отметил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность.
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таганрог, ростовская область, россия, василий голубев, взрыв в таганроге, происшествия
Таганрог, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге, Происшествия
Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва

Мэр Таганрога Фатеев ввел режим ЧС в районе взрыва и проведении и восстановительных работ

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен в Таганроге в районе, где взорвалась украинская ракета, соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Фатеев.
«

"Мною подписано постановление о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации", - сообщил Фатеев в своем Telegram-канале.

Утром в субботу комиссия начнет работу по обследованию пострадавших домов.
По данным Минобороны, в пятницу ВСУ выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант. Российские силы ПВО перехватили ее, а обломки упали на территории города. В результате пострадали 16 человек, 10 из них доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии.
Минобороны назвали произошедшее терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку, отметил, что киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность.
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ТаганрогРостовская областьРоссияВасилий ГолубевВзрыв в ТаганрогеПроисшествия
 
 
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