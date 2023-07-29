https://ria.ru/20230729/swift-1887026344.html

Эксперт назвала создание Индией альтернативы SWIFT реальным

Эксперт назвала создание Индией альтернативы SWIFT реальным - РИА Новости, 29.07.2023

Эксперт назвала создание Индией альтернативы SWIFT реальным

Высокие темпы роста индийской экономики, наличие большой диаспоры во многих странах и текущая геополитическая обстановка делают реальным создание Индией... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:15

2023-07-29T08:15

2023-07-29T08:15

экономика

технологии

индия

сколково

swift

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высокие темпы роста индийской экономики, наличие большой диаспоры во многих странах и текущая геополитическая обстановка делают реальным создание Индией альтернативы SWIFT для международных платежей в рупиях, заявила РИА Новости руководитель направления по исследованиям Индии в Институте исследований развивающихся рынков "Сколково" Лидия Кулик. Индия обсуждает возможность создать собственную международную систему обмена финансовыми сообщениями по образцу SWIFT для расчетов в рупиях в международной торговле, сообщило накануне местное издание Economic Times со ссылкой на источники. При этом в Индии уже есть своя система передачи финансовых сообщений между банками. "Существует целый ряд предпосылок к тому, чтобы усилия Индии по развитию альтернативы SWIFT стали реальностью. Среди них - высокие темпы роста индийской экономики, все большая включенность Индии в трансформирующиеся глобальные цепочки поставок, опережающие темпы развития цифровых технологий в Индии, в том числе финтеха. Индия - мировой лидер по количеству мгновенных платежей. Также есть большая индийская диаспора во многих странах, осуществляющая миллиардные переводы на родину", - говорит Кулик. Она отметила, что текущая геополитическая ситуация также актуализировала тему создания альтернатив западным финансовым механизмам - в том числе доллара и SWIFT. При этом Индия обладает как стратегической автономией, так и авторитетом на мировой арене среди стран глобального большинства и глобального Юга, что также поможет в реализации задумки страны. Кулик считает, что основой международной альтернативы SWIFT могут стать индийские механизмы финансовых сообщений (SFMS), работающие в рамках Индийской финансовой сети (INFINET).

https://ria.ru/20230707/nauka-1882773354.html

https://ria.ru/20230616/swift-1878596051.html

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, индия, сколково, swift