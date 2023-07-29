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Эксперт назвала создание Индией альтернативы SWIFT реальным - РИА Новости, 29.07.2023
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08:15 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/swift-1887026344.html
Эксперт назвала создание Индией альтернативы SWIFT реальным
Эксперт назвала создание Индией альтернативы SWIFT реальным - РИА Новости, 29.07.2023
Эксперт назвала создание Индией альтернативы SWIFT реальным
Высокие темпы роста индийской экономики, наличие большой диаспоры во многих странах и текущая геополитическая обстановка делают реальным создание Индией... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:15
2023-07-29T08:15
экономика
технологии
индия
сколково
swift
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высокие темпы роста индийской экономики, наличие большой диаспоры во многих странах и текущая геополитическая обстановка делают реальным создание Индией альтернативы SWIFT для международных платежей в рупиях, заявила РИА Новости руководитель направления по исследованиям Индии в Институте исследований развивающихся рынков "Сколково" Лидия Кулик. Индия обсуждает возможность создать собственную международную систему обмена финансовыми сообщениями по образцу SWIFT для расчетов в рупиях в международной торговле, сообщило накануне местное издание Economic Times со ссылкой на источники. При этом в Индии уже есть своя система передачи финансовых сообщений между банками. "Существует целый ряд предпосылок к тому, чтобы усилия Индии по развитию альтернативы SWIFT стали реальностью. Среди них - высокие темпы роста индийской экономики, все большая включенность Индии в трансформирующиеся глобальные цепочки поставок, опережающие темпы развития цифровых технологий в Индии, в том числе финтеха. Индия - мировой лидер по количеству мгновенных платежей. Также есть большая индийская диаспора во многих странах, осуществляющая миллиардные переводы на родину", - говорит Кулик. Она отметила, что текущая геополитическая ситуация также актуализировала тему создания альтернатив западным финансовым механизмам - в том числе доллара и SWIFT. При этом Индия обладает как стратегической автономией, так и авторитетом на мировой арене среди стран глобального большинства и глобального Юга, что также поможет в реализации задумки страны. Кулик считает, что основой международной альтернативы SWIFT могут стать индийские механизмы финансовых сообщений (SFMS), работающие в рамках Индийской финансовой сети (INFINET).
https://ria.ru/20230707/nauka-1882773354.html
https://ria.ru/20230616/swift-1878596051.html
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экономика, технологии, индия, сколково, swift
Экономика, Технологии, Индия, Сколково, SWIFT
Эксперт назвала создание Индией альтернативы SWIFT реальным

Эксперт Кулик назвала создание Индией международной альтернативы SWIFT реальным

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высокие темпы роста индийской экономики, наличие большой диаспоры во многих странах и текущая геополитическая обстановка делают реальным создание Индией альтернативы SWIFT для международных платежей в рупиях, заявила РИА Новости руководитель направления по исследованиям Индии в Институте исследований развивающихся рынков "Сколково" Лидия Кулик.
Индия обсуждает возможность создать собственную международную систему обмена финансовыми сообщениями по образцу SWIFT для расчетов в рупиях в международной торговле, сообщило накануне местное издание Economic Times со ссылкой на источники. При этом в Индии уже есть своя система передачи финансовых сообщений между банками.
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"Существует целый ряд предпосылок к тому, чтобы усилия Индии по развитию альтернативы SWIFT стали реальностью. Среди них - высокие темпы роста индийской экономики, все большая включенность Индии в трансформирующиеся глобальные цепочки поставок, опережающие темпы развития цифровых технологий в Индии, в том числе финтеха. Индия - мировой лидер по количеству мгновенных платежей. Также есть большая индийская диаспора во многих странах, осуществляющая миллиардные переводы на родину", - говорит Кулик.
Она отметила, что текущая геополитическая ситуация также актуализировала тему создания альтернатив западным финансовым механизмам - в том числе доллара и SWIFT. При этом Индия обладает как стратегической автономией, так и авторитетом на мировой арене среди стран глобального большинства и глобального Юга, что также поможет в реализации задумки страны.
Кулик считает, что основой международной альтернативы SWIFT могут стать индийские механизмы финансовых сообщений (SFMS), работающие в рамках Индийской финансовой сети (INFINET).
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