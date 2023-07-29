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Орловская область направила в ЛНР 40 тонн стройматериалов - РИА Новости, 29.07.2023
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Надежные люди
 
17:59 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/stroymaterialy-1887093454.html
Орловская область направила в ЛНР 40 тонн стройматериалов
Орловская область направила в ЛНР 40 тонн стройматериалов - РИА Новости, 29.07.2023
Орловская область направила в ЛНР 40 тонн стройматериалов
Орловская область отправила в Троицкий район Луганской Народной Республики 40 тонн стройматериалов для восстановления социальных учреждений, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:59
2023-07-29T17:59
надежные люди
орловская область
луганская народная республика
россия
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Орловская область отправила в Троицкий район Луганской Народной Республики 40 тонн стройматериалов для восстановления социальных учреждений, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале. &quot;Орловская область продолжает оказывать поддержку курируемому Троицкому району Луганской Народной Республики. Текущая задача – восстановление социальной инфраструктуры Троицкого района. Для этого в области собрана большая посылка - более 40 тонн - с материалами для ремонтно-восстановительных работ соцучреждений: пиломатериалы, шифер, стекло, пленка, стеклоизол&quot;, - написал Клычков.Он отметил, что груз отправился из региона, и поблагодарил за содействие в доставке МЧС России и главное управление МЧС России по Орловской области. "Донбасс и Орловщину связывают большие исторические и культурные традиции. Это наши братья, которым мы обязаны помочь и защитить. Работу по гуманитарной поддержке жителей Троицкого района мы будем продолжать и расширять, это наш долг и святая обязанность перед Русским миром", - подчеркнул губернатор.
орловская область
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орловская область, луганская народная республика, россия, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Надежные люди, Орловская область, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Орловская область направила в ЛНР 40 тонн стройматериалов

Орловская область отправила в ЛНР 40 тонн стройматериалов для восстановления соцучреждений

© Fotolia / Hoda BogdanПредприятие по переработке древесины
Предприятие по переработке древесины - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Fotolia / Hoda Bogdan
Предприятие по переработке древесины. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Орловская область отправила в Троицкий район Луганской Народной Республики 40 тонн стройматериалов для восстановления социальных учреждений, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«

"Орловская область продолжает оказывать поддержку курируемому Троицкому району Луганской Народной Республики. Текущая задача – восстановление социальной инфраструктуры Троицкого района. Для этого в области собрана большая посылка - более 40 тонн - с материалами для ремонтно-восстановительных работ соцучреждений: пиломатериалы, шифер, стекло, пленка, стеклоизол", - написал Клычков.

Он отметил, что груз отправился из региона, и поблагодарил за содействие в доставке МЧС России и главное управление МЧС России по Орловской области.
«
"Донбасс и Орловщину связывают большие исторические и культурные традиции. Это наши братья, которым мы обязаны помочь и защитить. Работу по гуманитарной поддержке жителей Троицкого района мы будем продолжать и расширять, это наш долг и святая обязанность перед Русским миром", - подчеркнул губернатор.
 
Надежные людиОрловская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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