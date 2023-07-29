https://ria.ru/20230729/ssha-1887035326.html
США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии
США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии - РИА Новости, 29.07.2023
США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии
США продолжат взаимодействовать с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:08
2023-07-29T10:08
2023-07-29T10:08
в мире
сша
россия
сирия
ллойд остин
воздушно-космические силы россии
су-34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758972172_0:216:2940:1870_1920x0_80_0_0_5a0e72d31cbb76be04764763115764a9.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США продолжат взаимодействовать с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы выразить нашу обеспокоенность, мы также продолжим взаимодействовать с высшим руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как и всегда в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.
https://ria.ru/20230726/siriya-1886495510.html
сша
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758972172_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_be9bf66ad5b2341ef57e50fa510df276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сирия, ллойд остин, воздушно-космические силы россии, су-34
В мире, США, Россия, Сирия, Ллойд Остин, Воздушно-космические силы России, Су-34
США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии
Министр обороны США Остин: штаты продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии