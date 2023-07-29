https://ria.ru/20230729/ssha-1887035326.html

США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии

США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии - РИА Новости, 29.07.2023

США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии

США продолжат взаимодействовать с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:08

2023-07-29T10:08

2023-07-29T10:08

в мире

сша

россия

сирия

ллойд остин

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США продолжат взаимодействовать с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы выразить нашу обеспокоенность, мы также продолжим взаимодействовать с высшим руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как и всегда в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.

https://ria.ru/20230726/siriya-1886495510.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, сирия, ллойд остин, воздушно-космические силы россии, су-34