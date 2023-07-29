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США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии - РИА Новости, 29.07.2023
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10:08 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/ssha-1887035326.html
США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии
США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии - РИА Новости, 29.07.2023
США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии
США продолжат взаимодействовать с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:08
2023-07-29T10:08
в мире
сша
россия
сирия
ллойд остин
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США продолжат взаимодействовать с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы выразить нашу обеспокоенность, мы также продолжим взаимодействовать с высшим руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как и всегда в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.
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в мире, сша, россия, сирия, ллойд остин, воздушно-космические силы россии, су-34
В мире, США, Россия, Сирия, Ллойд Остин, Воздушно-космические силы России, Су-34
США продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии

Министр обороны США Остин: штаты продолжат контакты с Россией по вопросам операций в Сирии

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США продолжат взаимодействовать с Россией по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы выразить нашу обеспокоенность, мы также продолжим взаимодействовать с высшим руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как и всегда в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии.
Ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США в сирийской провинции Ракка опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
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В миреСШАРоссияСирияЛлойд ОстинВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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