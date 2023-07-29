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Харрис: большинство американцев не могут внепланово потратить 400 долларов - РИА Новости, 29.07.2023
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00:49 29.07.2023 (обновлено: 02:41 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/ssha-1887010377.html
Харрис: большинство американцев не могут внепланово потратить 400 долларов
Харрис: большинство американцев не могут внепланово потратить 400 долларов - РИА Новости, 29.07.2023
Харрис: большинство американцев не могут внепланово потратить 400 долларов
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что большинство американцев обанкротятся, если придется незапланированно потратить 400 долларов. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T00:49
2023-07-29T02:41
сша
айова
камала харрис
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что большинство американцев обанкротятся, если придется незапланированно потратить 400 долларов. "Большинство американцев разделяет от банкротства незапланированная трата в 400 долларов", - сказала Харрис в штате Айова. Выступление Харрис касалось защиты прав американок на аборты, о расходах она говорила в качестве примера того, что для женщин, живущих в штатах, где прерывание беременности запретят, поездка в соседние регионы для проведения процедуры окажется неподъемной тратой.
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сша, айова, камала харрис, в мире
США, Айова, Камала Харрис, В мире
Харрис: большинство американцев не могут внепланово потратить 400 долларов

Харрис: большинство американцев обанкротятся при незапланированной трате в 400 долларов

© РИА Новости / Вера Голосова | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке
Прохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Вера Голосова
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что большинство американцев обанкротятся, если придется незапланированно потратить 400 долларов.
"Большинство американцев разделяет от банкротства незапланированная трата в 400 долларов", - сказала Харрис в штате Айова.
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Выступление Харрис касалось защиты прав американок на аборты, о расходах она говорила в качестве примера того, что для женщин, живущих в штатах, где прерывание беременности запретят, поездка в соседние регионы для проведения процедуры окажется неподъемной тратой.
 
СШААйоваКамала ХаррисВ мире
 
 
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