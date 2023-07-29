https://ria.ru/20230729/ssha-1887010377.html

Харрис: большинство американцев не могут внепланово потратить 400 долларов

Харрис: большинство американцев не могут внепланово потратить 400 долларов - РИА Новости, 29.07.2023

Харрис: большинство американцев не могут внепланово потратить 400 долларов

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что большинство американцев обанкротятся, если придется незапланированно потратить 400 долларов. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T00:49

2023-07-29T00:49

2023-07-29T02:41

сша

айова

камала харрис

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570931466_0:154:3130:1914_1920x0_80_0_0_dda277e5e623180f829fb68bb3b4496f.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что большинство американцев обанкротятся, если придется незапланированно потратить 400 долларов. "Большинство американцев разделяет от банкротства незапланированная трата в 400 долларов", - сказала Харрис в штате Айова. Выступление Харрис касалось защиты прав американок на аборты, о расходах она говорила в качестве примера того, что для женщин, живущих в штатах, где прерывание беременности запретят, поездка в соседние регионы для проведения процедуры окажется неподъемной тратой.

https://ria.ru/20230526/inflyatsiya-1874463003.html

сша

айова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, айова, камала харрис, в мире