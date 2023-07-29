https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887084069.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:09

2023-07-29T17:09

2023-07-29T17:09

инфографика

спецоперация

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска ударили по пункту управления ВСУ в Днепре. Объект поражен. Также российские части отразили атаки противника на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях и продолжили наступление на Купянском.Ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 103 района скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов и топлива. Средства ПВО сбили девять ракет, семь из которых — Storm Shadow, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, шесть беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 1140 реактивных систем залпового огня, 11 021 танк и других бронемашин, 5652 орудия полевой артиллерии и 11 951 единицу автомобильной техники.

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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