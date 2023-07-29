https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887079500.html
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Разведчики 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа огнем из миномета уничтожили наблюдательный пункт противника на сватовском участке фронта в РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:16
2023-07-29T16:16
2023-07-29T16:16
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СВАТОВО (ЛНР), 29 июл - РИА Новости. Разведчики 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа огнем из миномета уничтожили наблюдательный пункт противника на сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец РФ, выполняющий задачи на данном участке фронта. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы на сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов украинских войск. "Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава вражеского. У нас есть перекресток, где наблюдательный пост, они корректируют артиллерию противника, по ним и работаем", - рассказал боец минометного расчета ЗВО. При помощи корректировки с беспилотного летательного аппарата бойцы минометного расчета совершили один пристрелочный выстрел, который пришелся в поле вблизи наблюдательного пункта, следующие три мины попали в блиндажи наблюдательного пункта. Кадры объективного контроля, снятые при помощи беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753540.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ противника на Сватовском направлении
СВАТОВО (ЛНР), 29 июл - РИА Новости. Разведчики 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа огнем из миномета уничтожили наблюдательный пункт противника на сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец РФ, выполняющий задачи на данном участке фронта.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы на сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов украинских войск.
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"Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава вражеского. У нас есть перекресток, где наблюдательный пост, они корректируют артиллерию противника, по ним и работаем", - рассказал боец минометного расчета ЗВО.
При помощи корректировки с беспилотного летательного аппарата бойцы минометного расчета совершили один пристрелочный выстрел, который пришелся в поле вблизи наблюдательного пункта, следующие три мины попали в блиндажи наблюдательного пункта. Кадры объективного контроля, снятые при помощи беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости.
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