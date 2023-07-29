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Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887079500.html
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Разведчики 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа огнем из миномета уничтожили наблюдательный пункт противника на сватовском участке фронта в РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:16
2023-07-29T16:16
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
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СВАТОВО (ЛНР), 29 июл - РИА Новости. Разведчики 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа огнем из миномета уничтожили наблюдательный пункт противника на сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец РФ, выполняющий задачи на данном участке фронта. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы на сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов украинских войск. "Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава вражеского. У нас есть перекресток, где наблюдательный пост, они корректируют артиллерию противника, по ним и работаем", - рассказал боец минометного расчета ЗВО. При помощи корректировки с беспилотного летательного аппарата бойцы минометного расчета совершили один пристрелочный выстрел, который пришелся в поле вблизи наблюдательного пункта, следующие три мины попали в блиндажи наблюдательного пункта. Кадры объективного контроля, снятые при помощи беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886753540.html
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украина, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия
Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ противника на Сватовском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СВАТОВО (ЛНР), 29 июл - РИА Новости. Разведчики 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа огнем из миномета уничтожили наблюдательный пункт противника на сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец РФ, выполняющий задачи на данном участке фронта.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы на сватовском направлении в ЛНР захватили несколько опорных пунктов украинских войск.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Вчера, 05:05
"Работаем по плановым целям или по приказу, когда обнаруживаем движение техники и личного состава вражеского. У нас есть перекресток, где наблюдательный пост, они корректируют артиллерию противника, по ним и работаем", - рассказал боец минометного расчета ЗВО.
При помощи корректировки с беспилотного летательного аппарата бойцы минометного расчета совершили один пристрелочный выстрел, который пришелся в поле вблизи наблюдательного пункта, следующие три мины попали в блиндажи наблюдательного пункта. Кадры объективного контроля, снятые при помощи беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости.
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