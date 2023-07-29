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Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 29.07.2023
Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:43
2023-07-29T14:43
2023-07-29T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20 военных ВСУ, четыре единицы техники и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", - сообщили в Минобороны России.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Также в районе населенного пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении
Минобороны: ВС России успешно наступали на Купянском направлении и заняли выгодные позиции