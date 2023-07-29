Рейтинг@Mail.ru
Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887066865.html
Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 29.07.2023
Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:43
2023-07-29T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65c6b0891101202c813e9e42c6e51128.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20 военных ВСУ, четыре единицы техники и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.&quot;На купянском направлении штурмовые отряды &quot;Западной&quot; группировки войск продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции&quot;, - сообщили в Минобороны России.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Также в районе населенного пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570384_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_69e3f06135900e22719cc65eb211086f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении

Минобороны: ВС России успешно наступали на Купянском направлении и заняли выгодные позиции

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20 военных ВСУ, четыре единицы техники и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«

"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", - сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.
«
"Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Также в районе населенного пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала