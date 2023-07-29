https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887066865.html

Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 29.07.2023

Российские военные заняли более выгодные позиции на Купянском направлении

Группировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:43

2023-07-29T14:43

2023-07-29T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20 военных ВСУ, четыре единицы техники и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", - сообщили в Минобороны России.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Также в районе населенного пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)