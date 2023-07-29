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Группировка ВС России "Восток" отразила две атаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 29.07.2023 (обновлено: 14:45 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887066117.html
Группировка ВС России "Восток" отразила две атаки ВСУ в ДНР
Группировка ВС России "Восток" отразила две атаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.07.2023
Группировка ВС России "Восток" отразила две атаки ВСУ в ДНР
Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила две атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 70 военных и четыре единицы техники ВСУ,... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:38
2023-07-29T14:45
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожье
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила две атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 70 военных и четыре единицы техники ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника в районах Золотой Нивы, Макаровки в ДНР, Новоандреевки, Щербаков и Каменского на Запорожье. "Подразделениями 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа", - сообщили в ведомстве. Также в районе населенного пункта Марьяновки на Запорожье поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064689.html
https://ria.ru/20230729/ataki-1887063213.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка ВС России "Восток" отразила две атаки ВСУ в ДНР

Минобороны: группировка "Восток" отразила атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка добровольческих экипажей
Боевая подготовка добровольческих экипажей - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая подготовка добровольческих экипажей. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила две атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 70 военных и четыре единицы техники ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника в районах Золотой Нивы, Макаровки в ДНР, Новоандреевки, Щербаков и Каменского на Запорожье.
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"Подразделениями 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа", - сообщили в ведомстве.
Также в районе населенного пункта Марьяновки на Запорожье поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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