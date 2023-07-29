https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887066117.html

Группировка ВС России "Восток" отразила две атаки ВСУ в ДНР

Группировка ВС России "Восток" отразила две атаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.07.2023

Группировка ВС России "Восток" отразила две атаки ВСУ в ДНР

Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила две атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 70 военных и четыре единицы техники ВСУ,... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:38

2023-07-29T14:38

2023-07-29T14:45

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожье

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" за сутки отразила две атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 70 военных и четыре единицы техники ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника в районах Золотой Нивы, Макаровки в ДНР, Новоандреевки, Щербаков и Каменского на Запорожье. "Подразделениями 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа", - сообщили в ведомстве. Также в районе населенного пункта Марьяновки на Запорожье поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064689.html

https://ria.ru/20230729/ataki-1887063213.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность