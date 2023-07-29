https://ria.ru/20230729/soyuzsnab-1887058734.html

Посетителей столовой "Союзснаба" в Красногорске направили на обследование

Посетителей столовой "Союзснаба" в Красногорске направили на обследование - РИА Новости, 29.07.2023

Посетителей столовой "Союзснаба" в Красногорске направили на обследование

Все сотрудники, получавшие еду из столовой на предприятии "Союзснаб" в Красногорске, направлены на дополнительное медобследование, в пищеблоке ведется... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:44

2023-07-29T13:44

2023-07-29T13:44

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Все сотрудники, получавшие еду из столовой на предприятии "Союзснаб" в Красногорске, направлены на дополнительное медобследование, в пищеблоке ведется дезинфекция, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Красногорска. "ТПГК "Союзснаб" подтверждает случившуюся ситуацию. Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование. По факту инцидента ведется расследование - идут проверки поставщиков продуктов для столовой. Усилены меры безопасности - идет дезинфекция пищеблока и столовой", - отметили в пресс-службе. По данным пресс-службы горокруга, "Союзснаб" находится на круглосуточной связи со всеми пострадавшими и их родственниками. Ранее состоялся выезд представителей Роспотребнадзора на территорию предприятия с целью проведения официальной проверки помещения столовой и пищеблока. Официальное заключение будет получено после полного завершения экспертизы, сообщили в пресс-службе. На текущий момент помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств. Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что 28 июля 29 работников предприятия в Красногорске госпитализированы с отравлением, ведомство начало проверку. По данным прокуратуры, все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что число отравившихся на предприятии в Красногорске выросло до 30 человек, среди них шесть россиян и 24 иностранца. Роспотребнадзор Подмосковья при этом сообщал РИА Новости, что за медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. В свою очередь, в министерстве здравоохранения Московской области рассказали агентству, что медучреждения, подведомственные региональному минздраву, приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, состояние пациентов средней степени тяжести. В подмосковном управлении СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек по статье 238 УК РФ.

https://ria.ru/20230718/rassledovanie-1884933743.html

https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886674296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)