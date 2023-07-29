https://ria.ru/20230729/sklad-1887065457.html
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2023
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье
Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:34
2023-07-29T14:34
2023-07-29T14:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожье
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск "Запорожье", - говорится в сводке военного ведомства. В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ. Всего за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщается в сводке.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье
Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива украинской группировки войск "Запорожье"