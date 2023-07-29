Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/sklad-1887065457.html
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2023
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье
Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:34
2023-07-29T14:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожье
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865765777_0:372:2512:1785_1920x0_80_0_0_389aebc1d0df54d884085c8b3aae10f1.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск "Запорожье", - говорится в сводке военного ведомства. В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ. Всего за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщается в сводке.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html
запорожская область
запорожье
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865765777_0:0:2601:1950_1920x0_80_0_0_e39743a56df07300c8ed8379bdd0f009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье

Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива украинской группировки войск "Запорожье"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск "Запорожье", - говорится в сводке военного ведомства.
В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ.
Всего за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщается в сводке.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду
14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожьеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала