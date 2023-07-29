https://ria.ru/20230729/sklad-1887065457.html

ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье

ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2023

ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье

Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:34

2023-07-29T14:34

2023-07-29T14:34

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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россия

безопасность

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск "Запорожье", - говорится в сводке военного ведомства. В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ. Всего за сутки нанесено поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщается в сводке.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, россия, безопасность