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МИД Венгрии прокомментировал план ЕС о новом пакете санкций анекдотом

МИД Венгрии прокомментировал план ЕС о новом пакете санкций анекдотом - РИА Новости, 29.07.2023

МИД Венгрии прокомментировал план ЕС о новом пакете санкций анекдотом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто вспомнил анекдот, комментируя планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T19:51

2023-07-29T19:51

2023-07-29T20:47

россия

европа

венгрия

петер сийярто

виктор орбан

владимир путин

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто вспомнил анекдот, комментируя планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций.По его словам, любой здравомыслящий человек осознает, что если что-то не удалось сделать за одиннадцать попыток, то предпринимать двенадцатую бессмысленно. "Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз... Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" — "Ну, в пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями", — сказал Сийярто, выступая на конференции, организованной институтом Mathias Corvinus Collegium в венгерском Эстергоме.Как отметил министр, "совершенно ясно и однозначно, что санкционная политика ЕС провалилась, санкции ЕС потерпели фиаско, и это не политическая позиция, а констатация факта"."Первой причиной введения санкций было названо, что они поставят экономику России на колени, вторая причина — когда Россию поставят на колени, война закончится. Прошло 500 дней — Россия не на коленях", — подчеркнул он.По словам Сийярто, ограничения не поставили российскую экономику в более простую ситуацию, чем раньше, однако европейская тоже переживает сложности. Он также призвал вспомнить, куда идут поставки российской нефти, ранее направлявшейся в Европу."Конечно, в Европу, но через что? И каким образом? И сколько денег дополнительно? И как создаются прибыли? И кто с этого получает выгоду?" — спросил глава венгерского МИД.Сийярто также подчеркнул, что Венгрия "выбила себе исключения, чтобы не сделать невозможным осуществление национальных интересов, свое энергоснабжение и не нанести себе такого экономического вреда, какой был нанесен другим экономикам Европы".В конце сентября прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций с целью узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех жителей страны высказать мнение и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному ограничениями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона жителей страны из десяти. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97 процентов участников "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882643020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, евросоюз