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Минобороны рассказало об опасных сближениях самолетов ВКС и США над Сирией - РИА Новости, 29.07.2023
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22:27 29.07.2023 (обновлено: 22:28 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/siriya-1887119421.html
Минобороны рассказало об опасных сближениях самолетов ВКС и США над Сирией
Минобороны рассказало об опасных сближениях самолетов ВКС и США над Сирией - РИА Новости, 29.07.2023
Минобороны рассказало об опасных сближениях самолетов ВКС и США над Сирией
За 2023 год в небе над Сирией авиация "коалиции" во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:27
2023-07-29T22:28
в мире
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сша
воздушно-космические силы россии
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За 2023 год в небе над Сирией авиация "коалиции" во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. &quot;В течение 2023 года авиацией &quot;коалиции&quot; было допущено 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, во время 11 из которых экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения, что приводило к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей&quot;, - сказал Гуринов на брифинге.Как уточнил Гуринов, два таких случая произошло в апреле, один – в мае, четыре – в июне и пять – в июле. Он отметил, что это говорит о неуклонном росте количества опасных сближений со стороны "коалиции".
https://ria.ru/20230727/siriya-1886737975.html
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в мире, россия, сирия, сша, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
В мире, Россия, Сирия, США, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Минобороны рассказало об опасных сближениях самолетов ВКС и США над Сирией

ЦПВС: коалиция США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС над Сирией в этом году

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии
Самолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За 2023 год в небе над Сирией авиация "коалиции" во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«

"В течение 2023 года авиацией "коалиции" было допущено 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, во время 11 из которых экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения, что приводило к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей", - сказал Гуринов на брифинге.

Как уточнил Гуринов, два таких случая произошло в апреле, один – в мае, четыре – в июне и пять – в июле. Он отметил, что это говорит о неуклонном росте количества опасных сближений со стороны "коалиции".
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В миреРоссияСирияСШАВоздушно-космические силы РоссииЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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