https://ria.ru/20230729/siriya-1887119421.html

Минобороны рассказало об опасных сближениях самолетов ВКС и США над Сирией

Минобороны рассказало об опасных сближениях самолетов ВКС и США над Сирией - РИА Новости, 29.07.2023

Минобороны рассказало об опасных сближениях самолетов ВКС и США над Сирией

За 2023 год в небе над Сирией авиация "коалиции" во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:27

2023-07-29T22:27

2023-07-29T22:28

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сша

воздушно-космические силы россии

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За 2023 год в небе над Сирией авиация "коалиции" во главе с США допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "В течение 2023 года авиацией "коалиции" было допущено 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, во время 11 из которых экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения, что приводило к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей", - сказал Гуринов на брифинге.Как уточнил Гуринов, два таких случая произошло в апреле, один – в мае, четыре – в июне и пять – в июле. Он отметил, что это говорит о неуклонном росте количества опасных сближений со стороны "коалиции".

https://ria.ru/20230727/siriya-1886737975.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, сша, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии